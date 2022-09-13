Глава ДНР раскрыл обман властей Украины

Пушилин: Украина не теряет надежды втянуть в конфликт третьи государства

13 сентября 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Пушилин: проект Киева по гарантиям безопасности создаст еще большую опасность Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украинские власти все время пытаются втянуть в конфликт с Россией третьи государства. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Обман заключается в том, что Украина не теряет надежды принудить к прямому участию третьи страны в существующий конфликт, а возможно, и спровоцировать новые очаги напряженности с участием этих стран. При этом характерно, что никаких собственных обязательств украинские деятели для себя не прописали — это совершенно традиционная для киевского режима тактика из серии „нам все должны“, а вот Украина в ответ не должна ничего», — сказал он, пишет ТАСС. По его мнению, Киев обманывает сам себя, навязывая странам НАТО обязательство защищать третью страну, не входящую в состав альянса, как будто она входит в НАТО. «Это очень странная идея с точки зрения международного права, идущая вразрез и с положениями Североатлантического договора, и со здравым смыслом», — подчеркнул он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, ее цели будут достигнуты, несмотря на помощь Запада украинскому режиму и санкционное давление на Россию.

Украинские власти все время пытаются втянуть в конфликт с Россией третьи государства. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Обман заключается в том, что Украина не теряет надежды принудить к прямому участию третьи страны в существующий конфликт, а возможно, и спровоцировать новые очаги напряженности с участием этих стран. При этом характерно, что никаких собственных обязательств украинские деятели для себя не прописали — это совершенно традиционная для киевского режима тактика из серии „нам все должны“, а вот Украина в ответ не должна ничего», — сказал он, пишет ТАСС. По его мнению, Киев обманывает сам себя, навязывая странам НАТО обязательство защищать третью страну, не входящую в состав альянса, как будто она входит в НАТО. «Это очень странная идея с точки зрения международного права, идущая вразрез и с положениями Североатлантического договора, и со здравым смыслом», — подчеркнул он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, ее цели будут достигнуты, несмотря на помощь Запада украинскому режиму и санкционное давление на Россию.