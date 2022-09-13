Глава ДНР раскрыл обман властей Украины

Украинские власти все время пытаются втянуть в конфликт с Россией третьи государства. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Обман заключается в том, что Украина не теряет надежды принудить к прямому участию третьи страны в существующий конфликт, а возможно, и спровоцировать новые очаги напряженности с участием этих стран. При этом характерно, что никаких собственных обязательств украинские деятели для себя не прописали — это совершенно традиционная для киевского режима тактика из серии „нам все должны“, а вот Украина в ответ не должна ничего», — сказал он, пишет ТАСС.
По его мнению, Киев обманывает сам себя, навязывая странам НАТО обязательство защищать третью страну, не входящую в состав альянса, как будто она входит в НАТО. «Это очень странная идея с точки зрения международного права, идущая вразрез и с положениями Североатлантического договора, и со здравым смыслом», — подчеркнул он.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, ее цели будут достигнуты, несмотря на помощь Запада украинскому режиму и санкционное давление на Россию.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»