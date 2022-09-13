В Сургуте садовод через суд заставил мэрию ремонтировать дороги на дачах

Суд Сургута обязал мэрию города отремонтировать дороги на дачах и чистить их от снега

Мэрия не смогла доказать, что дороги на дачах не их собственность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) дачник через суд вынудил мэрию города ремонтировать и чистить дороги от снега в дачном кооперативе «Виктория». Об этом URA.RU сообщил житель кооператива на условиях анонимности и предоставил документы судебного решения.

«Администрация города не хотела брать на баланс дороги в кооперативе „Виктория“ и обслуживать их, ссылаясь на то, что данная территория является общей собственностью дачников, и они обязаны за нее отвечать. Один из жителей кооператива не согласился с такой позицией и обратился в суд. После разбирательства суд признал отказ мэрии незаконным и обязал исправить нарушения, приняв на обслуживание данные дороги», — сообщил собеседник.

В судебном заседании администрация Сургута не смогла предоставить в суд документы, которые бы подтверждали, что данные дороги были переоформлены как общая собственность дачников. «В суде запросили документы, которые бы доказывали, что это земля дачников. Но администрация не смогла их найти. А их и быть не может. Кооператив несколько лет назад был признан банкротом и переоформлением земель общего пользования никто не занимался. И получается, что дороги как были, так и остались в собственности города, и он обязан их обслуживать», — добавил собеседник.

Узнать по данному поводу позицию администрации журналисту URA.RU не удалось. На телефонный звонок в департаменте массовых коммуникаций мэрии Сургута не ответили. В их адрес направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрию в ХМАО заставили починить опасную дорогу к детскому саду. Прокуратура через суд вынудила мэрию Лянтора отремонтировать разрушенную пешеходную дорогу к детскому саду.