Мэрию в ХМАО заставили починить опасную дорогу к детскому саду

14 сентября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Жители Лянтора водили детей в сад по разбитым тротуарам, пока на это не обратили внимание в прокуратуре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрию Лянтора (ХМАО) заставили отремонтировать опасные пешеходные дорожки к детскому саду. Об этом журналисту URA.RU рассказали в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа. «Путь к детскому саду пролегал по разрушенным пешеходным дорожкам, ненадлежащее состояние дорожного покрытия создавало угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Прокурор Сургутского района направил в суд исковое заявление о понуждении администрации поселения привести пешеходные дорожки в соответствие с нормативами», — прокомментировали в ведомстве. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию Лянтора провести ремонт. Администрация нарушения устранила и тротуары отремонтировала. Ранее URA.RU писало о жалобах на отсутствие асфальта на улицах Советского. Несмотря на то, что в городе работает асфальтобетонный завод, дороги, как отмечают жители, находятся в ужасном состоянии. Мэр Советского Александр Кулагин в ответ на запрос журналистов агентства ответил, что главную улицу асфальтировать пока не планируют, а по другим объектам ведутся проектно-изыскательные работы.

Мэрию Лянтора (ХМАО) заставили отремонтировать опасные пешеходные дорожки к детскому саду. Об этом журналисту URA.RU рассказали в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа. «Путь к детскому саду пролегал по разрушенным пешеходным дорожкам, ненадлежащее состояние дорожного покрытия создавало угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Прокурор Сургутского района направил в суд исковое заявление о понуждении администрации поселения привести пешеходные дорожки в соответствие с нормативами», — прокомментировали в ведомстве. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию Лянтора провести ремонт. Администрация нарушения устранила и тротуары отремонтировала. Ранее URA.RU писало о жалобах на отсутствие асфальта на улицах Советского. Несмотря на то, что в городе работает асфальтобетонный завод, дороги, как отмечают жители, находятся в ужасном состоянии. Мэр Советского Александр Кулагин в ответ на запрос журналистов агентства ответил, что главную улицу асфальтировать пока не планируют, а по другим объектам ведутся проектно-изыскательные работы.