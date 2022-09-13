13 сентября 2022

Мэрию в ХМАО заставили починить опасную дорогу к детскому саду

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Лянтора водили детей в сад по разбитым тротуарам, пока на это не обратили внимание в прокуратуре Фото:

Мэрию Лянтора (ХМАО) заставили отремонтировать опасные пешеходные дорожки к детскому саду. Об этом журналисту URA.RU рассказали в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа.

«Путь к детскому саду пролегал по разрушенным пешеходным дорожкам, ненадлежащее состояние дорожного покрытия создавало угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Прокурор Сургутского района направил в суд исковое заявление о понуждении администрации поселения привести пешеходные дорожки в соответствие с нормативами», — прокомментировали в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию Лянтора провести ремонт. Администрация нарушения устранила и тротуары отремонтировала.

Ранее URA.RU писало о жалобах на отсутствие асфальта на улицах Советского. Несмотря на то, что в городе работает асфальтобетонный завод, дороги, как отмечают жители, находятся в ужасном состоянии. Мэр Советского Александр Кулагин в ответ на запрос журналистов агентства ответил, что главную улицу асфальтировать пока не планируют, а по другим объектам ведутся проектно-изыскательные работы.

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Мэрию Лянтора (ХМАО) заставили отремонтировать опасные пешеходные дорожки к детскому саду. Об этом журналисту URA.RU рассказали в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа. «Путь к детскому саду пролегал по разрушенным пешеходным дорожкам, ненадлежащее состояние дорожного покрытия создавало угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Прокурор Сургутского района направил в суд исковое заявление о понуждении администрации поселения привести пешеходные дорожки в соответствие с нормативами», — прокомментировали в ведомстве. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию Лянтора провести ремонт. Администрация нарушения устранила и тротуары отремонтировала. Ранее URA.RU писало о жалобах на отсутствие асфальта на улицах Советского. Несмотря на то, что в городе работает асфальтобетонный завод, дороги, как отмечают жители, находятся в ужасном состоянии. Мэр Советского Александр Кулагин в ответ на запрос журналистов агентства ответил, что главную улицу асфальтировать пока не планируют, а по другим объектам ведутся проектно-изыскательные работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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