В комитете обороны Госдумы заявили, что в России мобилизация не требуется

14 сентября 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Мобилизация в планах России отсутствует, заявил Швыткин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России достаточно средств и сил для проведения спецоперации, поэтому мобилизация в стране в данный момент не требуется. Об этом Думе ТВ специально для URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Я хочу в очередной раз отметить, что мобилизация на сегодняшний день не планируется. Сил и средств достаточно. Так, у нас непосредственно ребята, которые хотят добровольцами, идут тоже, дополнительно к кадровым строевым подразделениям, поэтому мобилизацию проводить необходимости нет», — заявил Швыткин. Также он добавил, что укомплектованность личного состава и количество вооружения в необходимых количествах, достаточных для проведения соответствующих мероприятий и достижения задач в рамках СВО. Ранее «Национальная служба новостей» передавала слова главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о том, что всеобщей мобилизации опасаться не стоит. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация территории.

У России достаточно средств и сил для проведения спецоперации, поэтому мобилизация в стране в данный момент не требуется. Об этом Думе ТВ специально для URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Я хочу в очередной раз отметить, что мобилизация на сегодняшний день не планируется. Сил и средств достаточно. Так, у нас непосредственно ребята, которые хотят добровольцами, идут тоже, дополнительно к кадровым строевым подразделениям, поэтому мобилизацию проводить необходимости нет», — заявил Швыткин. Также он добавил, что укомплектованность личного состава и количество вооружения в необходимых количествах, достаточных для проведения соответствующих мероприятий и достижения задач в рамках СВО. Ранее «Национальная служба новостей» передавала слова главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о том, что всеобщей мобилизации опасаться не стоит. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация территории.