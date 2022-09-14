В комитете обороны Госдумы заявили, что в России мобилизация не требуется

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Первый день форума
Мобилизация в планах России отсутствует, заявил Швыткин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У России достаточно средств и сил для проведения спецоперации, поэтому мобилизация в стране в данный момент не требуется. Об этом Думе ТВ специально для URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Я хочу в очередной раз отметить, что мобилизация на сегодняшний день не планируется. Сил и средств достаточно. Так, у нас непосредственно ребята, которые хотят добровольцами, идут тоже, дополнительно к кадровым строевым подразделениям, поэтому мобилизацию проводить необходимости нет», — заявил Швыткин. Также он добавил, что укомплектованность личного состава и количество вооружения в необходимых количествах, достаточных для проведения соответствующих мероприятий и достижения задач в рамках СВО.

Ранее «Национальная служба новостей» передавала слова главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о том, что всеобщей мобилизации опасаться не стоит. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация территории.

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У России достаточно средств и сил для проведения спецоперации, поэтому мобилизация в стране в данный момент не требуется. Об этом Думе ТВ специально для URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Я хочу в очередной раз отметить, что мобилизация на сегодняшний день не планируется. Сил и средств достаточно. Так, у нас непосредственно ребята, которые хотят добровольцами, идут тоже, дополнительно к кадровым строевым подразделениям, поэтому мобилизацию проводить необходимости нет», — заявил Швыткин. Также он добавил, что укомплектованность личного состава и количество вооружения в необходимых количествах, достаточных для проведения соответствующих мероприятий и достижения задач в рамках СВО. Ранее «Национальная служба новостей» передавала слова главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о том, что всеобщей мобилизации опасаться не стоит. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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