Стоимость бензина в ХМАО выросла

Росстат: в ХМАО подорожал бензин

15 сентября 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

По данным Росстата средняя стоимость литра бензина в ХМАО — 50,19 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе в период с 6 по 12 сентября зафиксирован рост цен на бензин на 0,3%. Данные опубликовал Росстат. «Более всего бензин подорожал в Ханты-Мансийском автономном округе, Кировской области и Республике Тыва — на 0,3%. ХМАО — Югра: бензин автомобильный, средняя потребительская цена — 50,19 рублей за литр», — указано в информации Росстата. Стоимость топлива марки АИ-92 составила 45 рублей 53 копейки, АИ-95 — 50 рублей 6 копеек, АИ-98 — 60 рублей 42 копейки. Ранее URA.RU сообщало, что цены на бензин в ХМАО увеличились на 2,7%. При этом стоимость сезонных продуктов снизилась.

В Ханты-Мансийском автономном округе в период с 6 по 12 сентября зафиксирован рост цен на бензин на 0,3%. Данные опубликовал Росстат. «Более всего бензин подорожал в Ханты-Мансийском автономном округе, Кировской области и Республике Тыва — на 0,3%. ХМАО — Югра: бензин автомобильный, средняя потребительская цена — 50,19 рублей за литр», — указано в информации Росстата. Стоимость топлива марки АИ-92 составила 45 рублей 53 копейки, АИ-95 — 50 рублей 6 копеек, АИ-98 — 60 рублей 42 копейки. Ранее URA.RU сообщало, что цены на бензин в ХМАО увеличились на 2,7%. При этом стоимость сезонных продуктов снизилась.