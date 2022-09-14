14 сентября 2022
13 сентября 2022

Стоимость бензина в ХМАО выросла

Росстат: в ХМАО подорожал бензин
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным Росстата средняя стоимость литра бензина в ХМАО — 50,19 рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в период с 6 по 12 сентября зафиксирован рост цен на бензин на 0,3%. Данные опубликовал Росстат.

«Более всего бензин подорожал в Ханты-Мансийском автономном округе, Кировской области и Республике Тыва — на 0,3%. ХМАО — Югра: бензин автомобильный, средняя потребительская цена — 50,19 рублей за литр», — указано в информации Росстата. Стоимость топлива марки АИ-92 составила 45 рублей 53 копейки, АИ-95 — 50 рублей 6 копеек, АИ-98 — 60 рублей 42 копейки.

Ранее URA.RU сообщало, что цены на бензин в ХМАО увеличились на 2,7%. При этом стоимость сезонных продуктов снизилась.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в период с 6 по 12 сентября зафиксирован рост цен на бензин на 0,3%. Данные опубликовал Росстат. «Более всего бензин подорожал в Ханты-Мансийском автономном округе, Кировской области и Республике Тыва — на 0,3%. ХМАО — Югра: бензин автомобильный, средняя потребительская цена — 50,19 рублей за литр», — указано в информации Росстата. Стоимость топлива марки АИ-92 составила 45 рублей 53 копейки, АИ-95 — 50 рублей 6 копеек, АИ-98 — 60 рублей 42 копейки. Ранее URA.RU сообщало, что цены на бензин в ХМАО увеличились на 2,7%. При этом стоимость сезонных продуктов снизилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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