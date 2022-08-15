15 августа 2022

В ХМАО подорожал бензин, но подешевела капуста

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В ХМАО выросла стоимость бензина Фото:

За минувшую неделю цены на бензин в ХМАО увеличились на 2,7%. При этом, по словам заместителя губернатора ХМАО Романа Генкеля, стоимость сезонных продуктов снизилась. Об изменении цен вице-губернатор рассказал во время оперативного штаба Югры.

«Снижение цен отмечается, максимально на 7,7%, на свинину, говядину, рыбу, молоко, яйца, соль, муку, хлеб и булочные изделия, крупу, картофель, капусту. Это связанно с сезонным характером. По результатам розничных цен автомобильного топлива зафиксирован максимальный рост цен на 2,7%», — сказал Генкель.

Он добавил, что максимальный рост цен на бензин марки АИ-95 был зафиксирован в Кондинском районе. При этом отмечается снижение цены на сжиженный газ — в Ханты-Мансийске до 11,5%. Снижение цены на газ также зафиксировано в Когалыме, Лангепасе, Сургуте и Сургутскуму району.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО власти организовали ежедневный мониторинг цен на продукты питания и товарами первой необходимости. Контроль цен организовало окружное правительство с УФАС Югры и другими надзорными ведомствами.

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За минувшую неделю цены на бензин в ХМАО увеличились на 2,7%. При этом, по словам заместителя губернатора ХМАО Романа Генкеля, стоимость сезонных продуктов снизилась. Об изменении цен вице-губернатор рассказал во время оперативного штаба Югры. «Снижение цен отмечается, максимально на 7,7%, на свинину, говядину, рыбу, молоко, яйца, соль, муку, хлеб и булочные изделия, крупу, картофель, капусту. Это связанно с сезонным характером. По результатам розничных цен автомобильного топлива зафиксирован максимальный рост цен на 2,7%», — сказал Генкель. Он добавил, что максимальный рост цен на бензин марки АИ-95 был зафиксирован в Кондинском районе. При этом отмечается снижение цены на сжиженный газ — в Ханты-Мансийске до 11,5%. Снижение цены на газ также зафиксировано в Когалыме, Лангепасе, Сургуте и Сургутскуму району. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО власти организовали ежедневный мониторинг цен на продукты питания и товарами первой необходимости. Контроль цен организовало окружное правительство с УФАС Югры и другими надзорными ведомствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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