В ХМАО подорожал бензин, но подешевела капуста

16 августа 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

В ХМАО выросла стоимость бензина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За минувшую неделю цены на бензин в ХМАО увеличились на 2,7%. При этом, по словам заместителя губернатора ХМАО Романа Генкеля, стоимость сезонных продуктов снизилась. Об изменении цен вице-губернатор рассказал во время оперативного штаба Югры. «Снижение цен отмечается, максимально на 7,7%, на свинину, говядину, рыбу, молоко, яйца, соль, муку, хлеб и булочные изделия, крупу, картофель, капусту. Это связанно с сезонным характером. По результатам розничных цен автомобильного топлива зафиксирован максимальный рост цен на 2,7%», — сказал Генкель. Он добавил, что максимальный рост цен на бензин марки АИ-95 был зафиксирован в Кондинском районе. При этом отмечается снижение цены на сжиженный газ — в Ханты-Мансийске до 11,5%. Снижение цены на газ также зафиксировано в Когалыме, Лангепасе, Сургуте и Сургутскуму району. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО власти организовали ежедневный мониторинг цен на продукты питания и товарами первой необходимости. Контроль цен организовало окружное правительство с УФАС Югры и другими надзорными ведомствами.

За минувшую неделю цены на бензин в ХМАО увеличились на 2,7%. При этом, по словам заместителя губернатора ХМАО Романа Генкеля, стоимость сезонных продуктов снизилась. Об изменении цен вице-губернатор рассказал во время оперативного штаба Югры. «Снижение цен отмечается, максимально на 7,7%, на свинину, говядину, рыбу, молоко, яйца, соль, муку, хлеб и булочные изделия, крупу, картофель, капусту. Это связанно с сезонным характером. По результатам розничных цен автомобильного топлива зафиксирован максимальный рост цен на 2,7%», — сказал Генкель. Он добавил, что максимальный рост цен на бензин марки АИ-95 был зафиксирован в Кондинском районе. При этом отмечается снижение цены на сжиженный газ — в Ханты-Мансийске до 11,5%. Снижение цены на газ также зафиксировано в Когалыме, Лангепасе, Сургуте и Сургутскуму району. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО власти организовали ежедневный мониторинг цен на продукты питания и товарами первой необходимости. Контроль цен организовало окружное правительство с УФАС Югры и другими надзорными ведомствами.