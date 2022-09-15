Цзиньпин: Китай готов разделить с РФ мировое лидерство

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По словам Си Цзиньпина, Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы вывести мир на устойчивую траекторию развития Фото:

Китай выразил готовность показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль вместе с Россией. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести мир на устойчивую траекторию развития» — заявил Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Цитату передает РИА «Новости».

Ранее в Китае предложили объединиться с Россией, чтобы сломать господство США. В частности, китайская газета Global Times сообщает, что Китаю, России и другим странам становится все более необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломить господство доллара на энергетическом рынке.

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Китай выразил готовность показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль вместе с Россией. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин. «Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести мир на устойчивую траекторию развития» — заявил Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Цитату передает РИА «Новости». Ранее в Китае предложили объединиться с Россией, чтобы сломать господство США. В частности, китайская газета Global Times сообщает, что Китаю, России и другим странам становится все более необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломить господство доллара на энергетическом рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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