14 сентября 2022

В Китае предложили объединиться с Россией, чтобы сломать господство США

Global Times: китайцы хотят объединиться с РФ, чтобы ослабить доллар США
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Китайцы призывают КНР и РФ объединиться против США Фото:

России и Китаю необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломать господство доллара США на энергетическом рынке. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

«Поскольку политика ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США призвана нанести ущерб и вызвать потрясения в мировой экономике, Китаю, России и другим странам становится все более настоятельно необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломить господство доллара США на энергетическом рынке», — пишет газета.

По словам газеты, чтобы сломить господство доллара, необходимо сначала ослабить его влияние при помощи основных энергопродуктов, в частности — нефти. Также газета подчеркивает, что в настоящий момент все больше стран осознают потребность ослабления доллара. В связи с этим, они все чаще используют недолларовые валюты для расчетов в своей торговле энергоносителями.

Ранее сообщалось о том, что встреча президента России Владимиром Путиным и лидера Китая Си Цзиньпина состоится. Также Bloomberg сообщал, что Россия и Китай будут вместе противостоять США.

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России и Китаю необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломать господство доллара США на энергетическом рынке. Об этом сообщает китайская газета Global Times. «Поскольку политика ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США призвана нанести ущерб и вызвать потрясения в мировой экономике, Китаю, России и другим странам становится все более настоятельно необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломить господство доллара США на энергетическом рынке», — пишет газета. По словам газеты, чтобы сломить господство доллара, необходимо сначала ослабить его влияние при помощи основных энергопродуктов, в частности — нефти. Также газета подчеркивает, что в настоящий момент все больше стран осознают потребность ослабления доллара. В связи с этим, они все чаще используют недолларовые валюты для расчетов в своей торговле энергоносителями. Ранее сообщалось о том, что встреча президента России Владимиром Путиным и лидера Китая Си Цзиньпина состоится. Также Bloomberg сообщал, что Россия и Китай будут вместе противостоять США.
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