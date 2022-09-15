В ЦИК подвели итоги прошедших 11 сентября выборов в РФ

Глава ЦИК Памфилова: избиркомы определили итоги выборов и получили протоколы

15 сентября 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Итоги выборов высших должностных лиц подвели в 13 регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 Большая часть избирательных комиссий получили протоколы и подвели итоги выборов. Об этом рассказала глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. «Все комиссии, за редким исключением, уже получили протоколы от нижестоящих комиссий. И провели заседания, на которых определили результаты выборов», — приводит слова Памфиловой telegram-канал ЦИК. Итоги выборов высших должностных лиц подвели в 13 регионах, в Бурятии итоговое заседание пройдет 15 сентября. Особые мнения высказали представители КПРФ в Калининградской, Кировской и Тамбовской областях. Итоги выборов в законодательные собрания подвели во всех шести регионах, особые мнения были от представителей КПРФ в Саратовской области и Краснодарском крае. Депутатов столиц определили в 11 регионах, в Камчатском крае итоги будут известны 21 сентября. Особое мнение высказали представители КПРФ Кировской области. В ЦИК также отметили, что не было ни одной жалобы, которая могла повлиять на исход выборов, и требовала бы рассмотрения Центризбиркома. Количество повторных вводов данных протоколов сократилось почти в три раза по сравнению с предыдущими выборами. Не было ни одного случая признания недействительными результатов голосования на участке. Доля отказов в регистрации составила менее 3%, а число отказов от регистрации кандидатов от политических партий достиг 1%, сообщили в ЦИК. «Конкуренция на выборах ВДЛ — пять кандидатов на вакантную должность, ЗАКС и депутатов столиц — девять кандидатов на мандат», — рассказали в Центризбиркоме. Выборы в России проходили с 9 по 11 сентября. Избиратели голосовали за губернаторов в 14 регионах, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в субъектах РФ. В 12 регионах выбирали депутатов горсоветов столиц, в пяти городских округах прошли муниципальные выборы. Количество выявленных нарушений было минимальным, цитирует Памфилову деловое издание «Взгляд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большая часть избирательных комиссий получили протоколы и подвели итоги выборов. Об этом рассказала глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. «Все комиссии, за редким исключением, уже получили протоколы от нижестоящих комиссий. И провели заседания, на которых определили результаты выборов», — приводит слова Памфиловой telegram-канал ЦИК. Итоги выборов высших должностных лиц подвели в 13 регионах, в Бурятии итоговое заседание пройдет 15 сентября. Особые мнения высказали представители КПРФ в Калининградской, Кировской и Тамбовской областях. Итоги выборов в законодательные собрания подвели во всех шести регионах, особые мнения были от представителей КПРФ в Саратовской области и Краснодарском крае. Депутатов столиц определили в 11 регионах, в Камчатском крае итоги будут известны 21 сентября. Особое мнение высказали представители КПРФ Кировской области. В ЦИК также отметили, что не было ни одной жалобы, которая могла повлиять на исход выборов, и требовала бы рассмотрения Центризбиркома. Количество повторных вводов данных протоколов сократилось почти в три раза по сравнению с предыдущими выборами. Не было ни одного случая признания недействительными результатов голосования на участке. Доля отказов в регистрации составила менее 3%, а число отказов от регистрации кандидатов от политических партий достиг 1%, сообщили в ЦИК. «Конкуренция на выборах ВДЛ — пять кандидатов на вакантную должность, ЗАКС и депутатов столиц — девять кандидатов на мандат», — рассказали в Центризбиркоме. Выборы в России проходили с 9 по 11 сентября. Избиратели голосовали за губернаторов в 14 регионах, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в субъектах РФ. В 12 регионах выбирали депутатов горсоветов столиц, в пяти городских округах прошли муниципальные выборы. Количество выявленных нарушений было минимальным, цитирует Памфилову деловое издание «Взгляд».