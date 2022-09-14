Тюменские власти составили меню для своих закрытых вечеринок

Представительский комплекс правительства Тюменской области опубликовал список блюд для угощения чиновников

В меню для фуршетов чиновников вошли рыбные и мясные блюда, масса десертов и закусок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В меню банкетов, которые в Тюмени будут организовывать для высокопоставленных чиновников, войдут семнадцать видов закусок, четыре вида супов, второе из рыбы и мяса, выпечка, десять видов десертов, бутерброды и канапе. Такой перечень в своей закупке указывает представительский комплекс правительства Тюменской области.

«Оказание услуг по организации и обслуживанию мероприятий. Срок — с 1 января по 31 декабря 2023 года», — значится в закупке представительского комплекса «Тура».

На торги выставили право обслуживать кофе-брейки, фуршеты и мероприятия с участием официальных лиц и делегаций. Проходить они будут в ДК «Нефтяник»: учреждение считается главным местом проведения приемов для властей региона.

Заказчик предъявляет требования к официантам, а также к меню. В него вошли:

закуски: рыбное, мясное, грибное, овощное ассорти, морепродукты, строганина из рыбы, ассорти из солений, три вида шашлычков, два салата, жульены с рыбой, мясом или грибами, слоеные мешочки с грибами или курицей;

ресторанные блюда на горячее — рыбное или мясное;

супы: уха, солянка, щи, или грибной;

гарниры из овощей и круп;

шесть видов пирожков (рыба, грибы, печень, яйцо, овощи, фрукты, ягоды);

круассаны и пироги, пирожные, песочное и кокосовое печенье;

мороженое, чизкейк, фрукты свежие и в шоколаде, ягоды, орехи и конфеты;

три вида бутербродов, и шесть — канапе;

соки, морсы, кофе и чай.

Часть ассортимента требуется предоставлять полностью, другие позиции — на выбор. Исполнитель контракта должен будет готовить мероприятия (число гостей — от 2 до 100) по заявкам. На это у него будет от двух до четырех часов.