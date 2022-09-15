Психологи снова будут помогать студентам тюменского вуза

В ТюмГУ благодаря гранту повторно открыли центр психологической поддержки студентов

16 сентября 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

В ТюмГУ выиграли грант на возобновление центра психологической поддержки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменском государственном университете возобновили программу заботы о ментальном здоровье студентов вуза. Об этом сообщили в пресс-службе ТюмГУ. В прошлый раз центр психологической поддержки открылся в августе 2020 года, после чего через некоторое время перестал проводить приемы. «Центр психологической поддержки студентов ТюмГУ возобновляет прием заявок на индивидуальные консультации», — сообщили в пресс-службе вуза. Там уточнили, что учащимся окажут помощь не только по вопросам учебы, но и по любым другим. В пример были названы следующие ситуации: тревога от нынешней ситуации в мире, конфликты в общении и желание справляться с собственными эмоциями. Одной из причин возможности возобновления проекта стал грант, который был получен на Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Федеральное агентство по делам молодежи одобрило инициативу создания центра психологической поддержки еще весной этого года. Ранее URA.RU сообщало, что в ТюмГУ подготовили программу адаптации первокурсников. Она позволит студентам быстро включиться в первую неделю учебы.

В Тюменском государственном университете возобновили программу заботы о ментальном здоровье студентов вуза. Об этом сообщили в пресс-службе ТюмГУ. В прошлый раз центр психологической поддержки открылся в августе 2020 года, после чего через некоторое время перестал проводить приемы. «Центр психологической поддержки студентов ТюмГУ возобновляет прием заявок на индивидуальные консультации», — сообщили в пресс-службе вуза. Там уточнили, что учащимся окажут помощь не только по вопросам учебы, но и по любым другим. В пример были названы следующие ситуации: тревога от нынешней ситуации в мире, конфликты в общении и желание справляться с собственными эмоциями. Одной из причин возможности возобновления проекта стал грант, который был получен на Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Федеральное агентство по делам молодежи одобрило инициативу создания центра психологической поддержки еще весной этого года. Ранее URA.RU сообщало, что в ТюмГУ подготовили программу адаптации первокурсников. Она позволит студентам быстро включиться в первую неделю учебы.