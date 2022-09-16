Reuters: Си Цзиньпин не пришел на ужин с Путиным

Си Цзиньпин не присутствовал на ужине из-за ограничений по COVIDФото: Официальный сайт Кремля
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин не присутствовал на ужине с участием 11 глав государств, в том числе и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.
«Си [Цзиньпин], который совершает свою первую зарубежную поездку с начала пандемии, <…> принимает участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), возглавляемой Китаем и Россией, в узбекском городе Самарканд. Однако его не было на групповых фотографиях, <…> когда лидеры, включая президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, отправились на ужин», — пишет агентство, ссылаясь на источник в правительстве Узбекистана. По словам источника, Цзиньпин отсутствовал, сославшись на китайскую политику в отношении коронавирусной инфекции.
Ранее Путин назвал Си Цзиньпина своим хорошим другом. Также США признали опасным союз России и Китая.
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Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин не присутствовал на ужине с участием 11 глав государств, в том числе и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters. «Си [Цзиньпин], который совершает свою первую зарубежную поездку с начала пандемии, <…> принимает участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), возглавляемой Китаем и Россией, в узбекском городе Самарканд. Однако его не было на групповых фотографиях, <…> когда лидеры, включая президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, отправились на ужин», — пишет агентство, ссылаясь на источник в правительстве Узбекистана. По словам источника, Цзиньпин отсутствовал, сославшись на китайскую политику в отношении коронавирусной инфекции. Ранее Путин назвал Си Цзиньпина своим хорошим другом. Также США признали опасным союз России и Китая.