Reuters: Си Цзиньпин не пришел на ужин с Путиным

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Си Цзиньпин не присутствовал на ужине из-за ограничений по COVID Фото:

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин не присутствовал на ужине с участием 11 глав государств, в том числе и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.

«Си [Цзиньпин], который совершает свою первую зарубежную поездку с начала пандемии, <…> принимает участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), возглавляемой Китаем и Россией, в узбекском городе Самарканд. Однако его не было на групповых фотографиях, <…> когда лидеры, включая президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, отправились на ужин», — пишет агентство, ссылаясь на источник в правительстве Узбекистана. По словам источника, Цзиньпин отсутствовал, сославшись на китайскую политику в отношении коронавирусной инфекции.

Ранее Путин назвал Си Цзиньпина своим хорошим другом. Также США признали опасным союз России и Китая.

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Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин не присутствовал на ужине с участием 11 глав государств, в том числе и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters. «Си [Цзиньпин], который совершает свою первую зарубежную поездку с начала пандемии, <…> принимает участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), возглавляемой Китаем и Россией, в узбекском городе Самарканд. Однако его не было на групповых фотографиях, <…> когда лидеры, включая президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, отправились на ужин», — пишет агентство, ссылаясь на источник в правительстве Узбекистана. По словам источника, Цзиньпин отсутствовал, сославшись на китайскую политику в отношении коронавирусной инфекции. Ранее Путин назвал Си Цзиньпина своим хорошим другом. Также США признали опасным союз России и Китая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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