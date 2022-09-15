США признали опасным союз России и Китая

Экс-офицер разведки Коффлер: союз России и Китая уменьшает роль США на мировой арене

16 сентября 2022 в 02:44 Размер текста - 17 +

В США увидели угрозу в партнерстве России и Китая Фото: depositphotos/denisismagilov Союз России и Китая может представлять угрозу США. Своими переживаниями по этому поводу поделилась экс-сотрудница разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер. «Что делает этот стратегический союз более опасным, так это то, что оба человека ясно изложили свои антиамериканские стратегические амбиции», — говорится в статье для телеканала Fox News. По мнению экс-офицера разведка, хоть у РФ и Китая есть некоторые разногласия, все же их объединяет общая цель — уменьшение роли Вашингтона на мировой арене и продвижение авторитарной системы управления. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль вместе с Россией. Автор статьи в китайской газете Global Times выразил мнение о том, что России и Китаю необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломать господство доллара на энергетическом рынке.

Союз России и Китая может представлять угрозу США. Своими переживаниями по этому поводу поделилась экс-сотрудница разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер. «Что делает этот стратегический союз более опасным, так это то, что оба человека ясно изложили свои антиамериканские стратегические амбиции», — говорится в статье для телеканала Fox News. По мнению экс-офицера разведка, хоть у РФ и Китая есть некоторые разногласия, все же их объединяет общая цель — уменьшение роли Вашингтона на мировой арене и продвижение авторитарной системы управления. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль вместе с Россией. Автор статьи в китайской газете Global Times выразил мнение о том, что России и Китаю необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломать господство доллара на энергетическом рынке.