15 сентября 2022

США признали опасным союз России и Китая

Экс-офицер разведки Коффлер: союз России и Китая уменьшает роль США на мировой арене
© Служба новостей «URA.RU»
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В США увидели угрозу в партнерстве России и Китая Фото:

Союз России и Китая может представлять угрозу США. Своими переживаниями по этому поводу поделилась экс-сотрудница разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер.

«Что делает этот стратегический союз более опасным, так это то, что оба человека ясно изложили свои антиамериканские стратегические амбиции», — говорится в статье для телеканала Fox News. По мнению экс-офицера разведка, хоть у РФ и Китая есть некоторые разногласия, все же их объединяет общая цель — уменьшение роли Вашингтона на мировой арене и продвижение авторитарной системы управления.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль вместе с Россией. Автор статьи в китайской газете Global Times выразил мнение о том, что России и Китаю необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломать господство доллара на энергетическом рынке.

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Союз России и Китая может представлять угрозу США. Своими переживаниями по этому поводу поделилась экс-сотрудница разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер. «Что делает этот стратегический союз более опасным, так это то, что оба человека ясно изложили свои антиамериканские стратегические амбиции», — говорится в статье для телеканала Fox News. По мнению экс-офицера разведка, хоть у РФ и Китая есть некоторые разногласия, все же их объединяет общая цель — уменьшение роли Вашингтона на мировой арене и продвижение авторитарной системы управления. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль вместе с Россией. Автор статьи в китайской газете Global Times выразил мнение о том, что России и Китаю необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломать господство доллара на энергетическом рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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