ДПС в Тюмени устроила погоню по полю за 15-летним мотоциклистом. Видео

ДПС в Тюмени устроила погоню по полю за 15-летним тюменцем

17 сентября 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Мотовзвод ДПС задержал подростка, который взял транспорт у друга Фото: Илья Московец © URA.RU Инспекторы мотовзвода ДПС устроили погоню за 15-летним подростком, который пытался скрыться от преследования через поле на окраине Тюмени. Видео от лица одного из сотрудников ведомства показали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. «Инспекторы мотовзвода ДПС несут службу в Тюменский слободе. От жителей микрорайона поступали обращения на то, что подростки гоняют на мопедах и мотоциклах по улицам и тротуарам», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Водитель был замечен на улице Вьюжной у окраины города. Сотрудники ДПС устроили погоню, от которой школьник пытался скрыться через поле. Через некоторое время мотоциклиста удалось задержать. Выяснилось, что подростку 15 лет, а мотоцикл принадлежал его другу. В региональной Госавтоинспекции был составлен административный материал по первой части статьи 12.7 КоАП РФ, который передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Мотоцикл эвакуировали.

Инспекторы мотовзвода ДПС устроили погоню за 15-летним подростком, который пытался скрыться от преследования через поле на окраине Тюмени. Видео от лица одного из сотрудников ведомства показали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. «Инспекторы мотовзвода ДПС несут службу в Тюменский слободе. От жителей микрорайона поступали обращения на то, что подростки гоняют на мопедах и мотоциклах по улицам и тротуарам», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Водитель был замечен на улице Вьюжной у окраины города. Сотрудники ДПС устроили погоню, от которой школьник пытался скрыться через поле. Через некоторое время мотоциклиста удалось задержать. Выяснилось, что подростку 15 лет, а мотоцикл принадлежал его другу. В региональной Госавтоинспекции был составлен административный материал по первой части статьи 12.7 КоАП РФ, который передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Мотоцикл эвакуировали.