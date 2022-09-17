Politico: Венгрия устала от ценностей Запада и верит в правоту России

18 сентября 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Венгры устали от давления Запада и верят в правоту действий России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Венгры устали от европейских ценностей и одновременно с этим готовы заметить правоту в действиях России. Об этом сообщает Politico. «Растет культурный разрыв Венгрии с Западом. Прогрессивные ценности, отвергнутые [президентом Венгрии] Виктором Орбаном, также высмеиваются Москвой, и Орбан изобразил страну как символ традиционных нравов», — сказано в материале издания. Издание добавляет, что традиционные российские культурные ценности вызывают определенную привлекательность среди венгров. Избиратели Орбана считают, что все прошлое десятилетие западные страны демонизировали Венгрию, в связи с этим венгры не видят особых причин поддерживать линию Запада. «После 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры попадают в ловушку ощущения, что если Запад „плохой“, в том, что делает Россия, должна быть какая-то „правда“», — цитирует издание главу Центра геополитики будапештской коллегии Аттилу Демко. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против России поставят Европу на колени, сообщает Nation News. Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Однако не все страны Евросоюза оказались сторонниками данного решения и Венгрия как раз один из примеров.

Венгры устали от европейских ценностей и одновременно с этим готовы заметить правоту в действиях России. Об этом сообщает Politico. «Растет культурный разрыв Венгрии с Западом. Прогрессивные ценности, отвергнутые [президентом Венгрии] Виктором Орбаном, также высмеиваются Москвой, и Орбан изобразил страну как символ традиционных нравов», — сказано в материале издания. Издание добавляет, что традиционные российские культурные ценности вызывают определенную привлекательность среди венгров. Избиратели Орбана считают, что все прошлое десятилетие западные страны демонизировали Венгрию, в связи с этим венгры не видят особых причин поддерживать линию Запада. «После 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры попадают в ловушку ощущения, что если Запад „плохой“, в том, что делает Россия, должна быть какая-то „правда“», — цитирует издание главу Центра геополитики будапештской коллегии Аттилу Демко. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против России поставят Европу на колени, сообщает Nation News. Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Однако не все страны Евросоюза оказались сторонниками данного решения и Венгрия как раз один из примеров.