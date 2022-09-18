Диетолог Плотникова назвала целебные свойства бананов

Диетолог Плотникова: бананы помогут справиться последствиями употребления алкоголя и поднимут иммунитет

19 сентября 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Бананы помогают вывести продукты распада алкоголя из организма, сказала Кристина Плотникова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бананы улучшают память, повышают иммунитет, выводят продукты распада алкоголя и поднимают настроение. Об этом в беседе с URA.RU рассказала нутрициолог, коуч по питанию, член национального общества диетологов Кристина Плотникова. «В бананах содержится огромное количество полезных веществ. Плоды насыщены витаминами группы В и С. В них содержатся фитостеролы, пурины и щавелевая кислота. Кроме того, еще целый витаминно-минеральный комплекс, за счет которого повышается иммунитет, быстро исчезает голод и выводятся из организма продукты распада алкоголя. Также нормализуется функционирование сердечно-сосудистой системы, улучшается память и работоспособность. Триптофан в составе помогает уснуть. Благодаря бананам восполняется электролитный баланс в случае диареи, уничтожаются бактерии, изъязвляющие слизистую желудка. Их стоит употреблять в качестве профилактики гипертонического криза», — сказала Кристина Плотникова. По ее словам, бананы полезны для желудочно-кишечного тракта и при гормональных скачках. «Они создают в кишечнике питательную среду, в которой растет полезная микрофлора, помогая при дисбактериозе. Они помогут выровнять гормональный фон, поэтому рекомендованы женщинам при ПМС и климаксе. Четыре банана в день способны полностью покрыть суточную потребность человека в калии и магнии, от которых зависит работа сердечной мышцы. Кроме того, они способны поднимать настроение. Вещества в составе стимулируют выработку серотонина. Это настоящий природный антидепрессант», — отметила диетолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бананы улучшают память, повышают иммунитет, выводят продукты распада алкоголя и поднимают настроение. Об этом в беседе с URA.RU рассказала нутрициолог, коуч по питанию, член национального общества диетологов Кристина Плотникова. «В бананах содержится огромное количество полезных веществ. Плоды насыщены витаминами группы В и С. В них содержатся фитостеролы, пурины и щавелевая кислота. Кроме того, еще целый витаминно-минеральный комплекс, за счет которого повышается иммунитет, быстро исчезает голод и выводятся из организма продукты распада алкоголя. Также нормализуется функционирование сердечно-сосудистой системы, улучшается память и работоспособность. Триптофан в составе помогает уснуть. Благодаря бананам восполняется электролитный баланс в случае диареи, уничтожаются бактерии, изъязвляющие слизистую желудка. Их стоит употреблять в качестве профилактики гипертонического криза», — сказала Кристина Плотникова. По ее словам, бананы полезны для желудочно-кишечного тракта и при гормональных скачках. «Они создают в кишечнике питательную среду, в которой растет полезная микрофлора, помогая при дисбактериозе. Они помогут выровнять гормональный фон, поэтому рекомендованы женщинам при ПМС и климаксе. Четыре банана в день способны полностью покрыть суточную потребность человека в калии и магнии, от которых зависит работа сердечной мышцы. Кроме того, они способны поднимать настроение. Вещества в составе стимулируют выработку серотонина. Это настоящий природный антидепрессант», — отметила диетолог.