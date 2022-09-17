В Новом Уренгое двое рабочих пострадали от взрыва на заводе

На заводе в Новом Уренгое взорвалась бочка с битумом (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Двое рабочих пострадали от взрыва на заводе «Уренгойдорстрой» в Новом Уренгое. По данным telegram-канала «Импульс Севера | Новый Уренгой» взорвалась бочка с битумом.

«18 сентября около 11 часов утра на асфальтобетонном заводе „Уренгойдорстрой“ на улице Железнодорожной взорвалась 200-литровая бочка с битумом. В результате взрыва двое пострадавших госпитализированы», — сообщается в Telegram.

Корреспондент агентства за подробностями обратился в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

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