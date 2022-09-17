17 сентября 2022
16 сентября 2022
15 сентября 2022

В Новом Уренгое двое рабочих пострадали от взрыва на заводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения резервистов. Тюмень , взрыв, бомба
На заводе в Новом Уренгое взорвалась бочка с битумом (фото из архива) Фото:

Двое рабочих пострадали от взрыва на заводе «Уренгойдорстрой» в Новом Уренгое. По данным telegram-канала «Импульс Севера | Новый Уренгой» взорвалась бочка с битумом.

«18 сентября около 11 часов утра на асфальтобетонном заводе „Уренгойдорстрой“ на улице Железнодорожной взорвалась 200-литровая бочка с битумом. В результате взрыва двое пострадавших госпитализированы», — сообщается в Telegram.

Корреспондент агентства за подробностями обратился в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало о взрыве газовых баллонов в Лабытнанги. Инцидент произошел при пожаре.

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Двое рабочих пострадали от взрыва на заводе «Уренгойдорстрой» в Новом Уренгое. По данным telegram-канала «Импульс Севера | Новый Уренгой» взорвалась бочка с битумом. «18 сентября около 11 часов утра на асфальтобетонном заводе „Уренгойдорстрой“ на улице Железнодорожной взорвалась 200-литровая бочка с битумом. В результате взрыва двое пострадавших госпитализированы», — сообщается в Telegram. Корреспондент агентства за подробностями обратился в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало о взрыве газовых баллонов в Лабытнанги. Инцидент произошел при пожаре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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