В ЯНАО на пожаре взорвались два баллона

Причины пожара устанавливаются Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во время пожара в пристрое между жилыми домами в Лабытнанги (ЯНАО) взорвались два газовых баллона. Жители домов 6 и 6а по улице Уральской совместными усилиями тушили огонь, сообщают очевидцы пожара в соцсети «ВКонтакте».

«Ветер дул в сторону ближайших зданий. Все молились о сохранении своих домов, но боролись со стихией. Раздался первый взрыв. Кое-как успели спрятаться, но не остановились. Знали, что в пристрое есть еще один баллон, и продолжали бороться за свои жилища. Второй взрыв — людей откинуло», — написала Олеся Учаева в паблике «Лабытнанги Info».

Возгорание произошло вечером 28 мая. Огонь повредил пристрой, крышу и крыльцо. Причины пожара устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде сгорела угловая квартира в двухэтажном доме. Жильцы пострадавшей квартиры находятся в отпуске.