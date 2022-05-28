28 мая 2022
27 мая 2022
26 мая 2022

В ЯНАО на пожаре взорвались два баллона

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Чекистов. Тюмень , пожар, пожарные
Причины пожара устанавливаются Фото:

Во время пожара в пристрое между жилыми домами в Лабытнанги (ЯНАО) взорвались два газовых баллона. Жители домов 6 и 6а по улице Уральской совместными усилиями тушили огонь, сообщают очевидцы пожара в соцсети «ВКонтакте».

«Ветер дул в сторону ближайших зданий. Все молились о сохранении своих домов, но боролись со стихией. Раздался первый взрыв. Кое-как успели спрятаться, но не остановились. Знали, что в пристрое есть еще один баллон, и продолжали бороться за свои жилища. Второй взрыв — людей откинуло», — написала Олеся Учаева в паблике «Лабытнанги Info».

Возгорание произошло вечером 28 мая. Огонь повредил пристрой, крышу и крыльцо. Причины пожара устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде сгорела угловая квартира в двухэтажном доме. Жильцы пострадавшей квартиры находятся в отпуске.

Пожар
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Во время пожара в пристрое между жилыми домами в Лабытнанги (ЯНАО) взорвались два газовых баллона. Жители домов 6 и 6а по улице Уральской совместными усилиями тушили огонь, сообщают очевидцы пожара в соцсети «ВКонтакте». «Ветер дул в сторону ближайших зданий. Все молились о сохранении своих домов, но боролись со стихией. Раздался первый взрыв. Кое-как успели спрятаться, но не остановились. Знали, что в пристрое есть еще один баллон, и продолжали бороться за свои жилища. Второй взрыв — людей откинуло», — написала Олеся Учаева в паблике «Лабытнанги Info». Возгорание произошло вечером 28 мая. Огонь повредил пристрой, крышу и крыльцо. Причины пожара устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде сгорела угловая квартира в двухэтажном доме. Жильцы пострадавшей квартиры находятся в отпуске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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