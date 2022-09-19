Минэнерго Турции: ультиматум Путина по газу вступит в силу в ближайшее время

Минэнерго Турции: решение об оплате части газа из РФ рублями в ближайшее время вступит в силу

Россия и Турция договорились о частичной поставке газа в рублях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Соглашение, по которому Турция будет покупать 25% российского газа в рублях, вступит в силу в ближайшее время. Об этом заявил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.

«Турция будет оплачивать 25 процентов закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время», — цитирует Донмеза турецкая газета Yeni Safak.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Анкара будет приобретать четверть природного газа из РФ в рублях. Президенты договорились о частичной продаже газа за рубли месяц назад на переговорах в Сочи, сообщает «Национальная служба новостей». Эрдоган отмечал, что это решение станет серьезным источником доходов для России и Турции. Россия ввела оплату газа рублями с 1 апреля. Изначально эта мера действовала в отношении недружественных стран, которые ввели антироссийские санкции.