Путин: Турция будет оплачивать четверть поставок газа рублями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, нефтедобыча, силуэт, нефтяная вышка
Турция приобретет 25% российского газа за рубли Фото:

Турция будет приобретать четверть российского природного газа в рублях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Готовы существенно нарастить поставки в Турцию по все направлениям, которые для вас представляют интерес. В ближайшее время заработает договоренность о поставках российского природного газа при оплате 25% этих поставок в рублях», — сказал Путин в разговоре с Эрдоганом, информацию передает РИА «Новости».

Россия и Турция договорились о частичной оплате газа рублями месяц назад, эту тему Эрдоган и Путин обсуждали на встрече в Сочи. Ранее СМИ сообщали, что Турция обсуждает с Россией возможность дополнительных поставок газа. Эрдоган также высказывал намерение получить скидку на российский газ после разговора с президентом РФ, передает «Ридус».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Турция будет приобретать четверть российского природного газа в рублях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Готовы существенно нарастить поставки в Турцию по все направлениям, которые для вас представляют интерес. В ближайшее время заработает договоренность о поставках российского природного газа при оплате 25% этих поставок в рублях», — сказал Путин в разговоре с Эрдоганом, информацию передает РИА «Новости». Россия и Турция договорились о частичной оплате газа рублями месяц назад, эту тему Эрдоган и Путин обсуждали на встрече в Сочи. Ранее СМИ сообщали, что Турция обсуждает с Россией возможность дополнительных поставок газа. Эрдоган также высказывал намерение получить скидку на российский газ после разговора с президентом РФ, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...