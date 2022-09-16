Путин: Турция будет оплачивать четверть поставок газа рублями

16 сентября 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Турция приобретет 25% российского газа за рубли Фото: media.gazprom-neft.ru Турция будет приобретать четверть российского природного газа в рублях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Готовы существенно нарастить поставки в Турцию по все направлениям, которые для вас представляют интерес. В ближайшее время заработает договоренность о поставках российского природного газа при оплате 25% этих поставок в рублях», — сказал Путин в разговоре с Эрдоганом, информацию передает РИА «Новости». Россия и Турция договорились о частичной оплате газа рублями месяц назад, эту тему Эрдоган и Путин обсуждали на встрече в Сочи. Ранее СМИ сообщали, что Турция обсуждает с Россией возможность дополнительных поставок газа. Эрдоган также высказывал намерение получить скидку на российский газ после разговора с президентом РФ, передает «Ридус».

Турция будет приобретать четверть российского природного газа в рублях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Готовы существенно нарастить поставки в Турцию по все направлениям, которые для вас представляют интерес. В ближайшее время заработает договоренность о поставках российского природного газа при оплате 25% этих поставок в рублях», — сказал Путин в разговоре с Эрдоганом, информацию передает РИА «Новости». Россия и Турция договорились о частичной оплате газа рублями месяц назад, эту тему Эрдоган и Путин обсуждали на встрече в Сочи. Ранее СМИ сообщали, что Турция обсуждает с Россией возможность дополнительных поставок газа. Эрдоган также высказывал намерение получить скидку на российский газ после разговора с президентом РФ, передает «Ридус».