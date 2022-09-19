Российские военные уничтожили завод, где ремонтировали HIMARS

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Чебаркульская танковая бригада. Челябинская область., военная техника, армия, оружие, батарея залпового огня ураган
ВС РФ уничтожили завод по ремонту HIMARS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожье российские военные уничтожили завод «Искра», где ремонтировали HIMARS. Об этом сообщает ТАСС.

«В Запорожье ударом ВКС России уничтожены цеха завода „Искра“, где обслуживались HIMARS», — пишет агентство. ТАСС ссылается на заявления Министерства обороны РФ.

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В Запорожье российские военные уничтожили завод «Искра», где ремонтировали HIMARS. Об этом сообщает ТАСС. «В Запорожье ударом ВКС России уничтожены цеха завода „Искра“, где обслуживались HIMARS», — пишет агентство. ТАСС ссылается на заявления Министерства обороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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