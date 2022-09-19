Российские военные уничтожили завод, где ремонтировали HIMARS

ВС РФ уничтожили завод по ремонту HIMARS
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Запорожье российские военные уничтожили завод «Искра», где ремонтировали HIMARS. Об этом сообщает ТАСС.
«В Запорожье ударом ВКС России уничтожены цеха завода „Искра“, где обслуживались HIMARS», — пишет агентство. ТАСС ссылается на заявления Министерства обороны РФ.
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