Иммунолог Болибок назвал самое долгое последствие коронавируса

Иммунолог Болибок: снижение умственных способностей является самым долгим последствием коронавируса

19 сентября 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Люди адаптируются и не обращаются за медицинской помощью из-за последствий COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Часть переболевших коронавирусом еще в 2020 году, до сих пор страдает от последствий COVID в виде снижения умственной работоспособности. Об этом URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Ко мне обращаются даже те, кто переболел в 2020 году. Пациентов, которые страдают от постковидного состояния — много, но основная масса отклонений в пределах терпимого. Люди или не обращают на это внимание или адаптировались, живут и не обращаются за медицинской помощью. Но есть тяжелые отклонения, которые приводят к снижению умственной и физической работоспособности», — сказал Владимир Болибок. При этом, как отметил иммунолог, бывают случаи, когда человек не может работать. «Есть случаи, что и временная нетрудоспособность возникает. Даже возникает стойкая нетрудоспособность. Они вынуждены оформляться на другую работу или бросать. Чаще бросают работающие пенсионеры, так как они не могут восстановиться. Это жизненная трагедия у людей. Очень неоднозначная ситуация», — уточнил он. Ранее Владимир Болибок заявил, что с приходом штамма коронавируса «Омикрон» люди стали жаловаться на такие последствия заболевания, как физическая слабость и снижение скорости реакции. По его мнению, этот факт мог стать причиной увеличения числа мелких ДТП на дорогах.

Часть переболевших коронавирусом еще в 2020 году, до сих пор страдает от последствий COVID в виде снижения умственной работоспособности. Об этом URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Ко мне обращаются даже те, кто переболел в 2020 году. Пациентов, которые страдают от постковидного состояния — много, но основная масса отклонений в пределах терпимого. Люди или не обращают на это внимание или адаптировались, живут и не обращаются за медицинской помощью. Но есть тяжелые отклонения, которые приводят к снижению умственной и физической работоспособности», — сказал Владимир Болибок. При этом, как отметил иммунолог, бывают случаи, когда человек не может работать. «Есть случаи, что и временная нетрудоспособность возникает. Даже возникает стойкая нетрудоспособность. Они вынуждены оформляться на другую работу или бросать. Чаще бросают работающие пенсионеры, так как они не могут восстановиться. Это жизненная трагедия у людей. Очень неоднозначная ситуация», — уточнил он. Ранее Владимир Болибок заявил, что с приходом штамма коронавируса «Омикрон» люди стали жаловаться на такие последствия заболевания, как физическая слабость и снижение скорости реакции. По его мнению, этот факт мог стать причиной увеличения числа мелких ДТП на дорогах.