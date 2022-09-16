Иммунолог Болибок заявил о новых последствиях коронавируса

Иммунолог Болибок: снижение реакции и физическая слабость являются новыми последствиями коронавируса

17 сентября 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Люди стали чаще жаловаться на снижение реакции и физическую слабость с приходом «Омикрона» Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После появления штамма коронавируса «Омикрон» люди стали жаловаться на такие последствия заболевания, как физическая слабость и снижение скорости реакции. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «У „Омикрона“ визитная карточка не столько нарушение мозговой деятельности, сколько физическая слабость. Люди приходят и жалуются, что они с трудом выполняют элементарные физические усилия. Одна женщина мне говорит, что раньше она могла из магазина принести сумку с покупками. Теперь она может принести только за два раза, потому что за один раз стало очень тяжело, хотя тот же самый набор продуктов. Мужчины жалуются, что у них понизилась скорость реакции», — сказал Владимир Болибок. Врач предположил, что последствия коронавируса могли сказаться на количестве мелких дорожно-транспортных происшествий. «В этом году отчитывались ГИБДД, что как пандемия началась, выросло число мелких аварий на дорогах. Может быть, как раз с этим связано, что у переболевших людей снижается скорость психомоторных реакций. То есть они двигаются на автомобиле с привычной скоростью, а на тормоз нажать они уже не успевают», — добавил собеседник агентства. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщил URA.RU, что самыми ранними симптомами коронавируса в нынешнюю волну являются заложенность носа, першение и болезненные ощущения в горле. По его словам, эти признаки люди часто путают с ринофарингитом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После появления штамма коронавируса «Омикрон» люди стали жаловаться на такие последствия заболевания, как физическая слабость и снижение скорости реакции. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «У „Омикрона“ визитная карточка не столько нарушение мозговой деятельности, сколько физическая слабость. Люди приходят и жалуются, что они с трудом выполняют элементарные физические усилия. Одна женщина мне говорит, что раньше она могла из магазина принести сумку с покупками. Теперь она может принести только за два раза, потому что за один раз стало очень тяжело, хотя тот же самый набор продуктов. Мужчины жалуются, что у них понизилась скорость реакции», — сказал Владимир Болибок. Врач предположил, что последствия коронавируса могли сказаться на количестве мелких дорожно-транспортных происшествий. «В этом году отчитывались ГИБДД, что как пандемия началась, выросло число мелких аварий на дорогах. Может быть, как раз с этим связано, что у переболевших людей снижается скорость психомоторных реакций. То есть они двигаются на автомобиле с привычной скоростью, а на тормоз нажать они уже не успевают», — добавил собеседник агентства. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщил URA.RU, что самыми ранними симптомами коронавируса в нынешнюю волну являются заложенность носа, першение и болезненные ощущения в горле. По его словам, эти признаки люди часто путают с ринофарингитом.