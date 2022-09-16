16 сентября 2022

Иммунолог Болибок заявил о новых последствиях коронавируса

Иммунолог Болибок: снижение реакции и физическая слабость являются новыми последствиями коронавируса
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди стали чаще жаловаться на снижение реакции и физическую слабость с приходом «Омикрона» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

После появления штамма коронавируса «Омикрон» люди стали жаловаться на такие последствия заболевания, как физическая слабость и снижение скорости реакции. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«У „Омикрона“ визитная карточка не столько нарушение мозговой деятельности, сколько физическая слабость. Люди приходят и жалуются, что они с трудом выполняют элементарные физические усилия. Одна женщина мне говорит, что раньше она могла из магазина принести сумку с покупками. Теперь она может принести только за два раза, потому что за один раз стало очень тяжело, хотя тот же самый набор продуктов. Мужчины жалуются, что у них понизилась скорость реакции», — сказал Владимир Болибок.

Врач предположил, что последствия коронавируса могли сказаться на количестве мелких дорожно-транспортных происшествий. «В этом году отчитывались ГИБДД, что как пандемия началась, выросло число мелких аварий на дорогах. Может быть, как раз с этим связано, что у переболевших людей снижается скорость психомоторных реакций. То есть они двигаются на автомобиле с привычной скоростью, а на тормоз нажать они уже не успевают», — добавил собеседник агентства.

Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщил URA.RU, что самыми ранними симптомами коронавируса в нынешнюю волну являются заложенность носа, першение и болезненные ощущения в горле. По его словам, эти признаки люди часто путают с ринофарингитом.

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После появления штамма коронавируса «Омикрон» люди стали жаловаться на такие последствия заболевания, как физическая слабость и снижение скорости реакции. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «У „Омикрона“ визитная карточка не столько нарушение мозговой деятельности, сколько физическая слабость. Люди приходят и жалуются, что они с трудом выполняют элементарные физические усилия. Одна женщина мне говорит, что раньше она могла из магазина принести сумку с покупками. Теперь она может принести только за два раза, потому что за один раз стало очень тяжело, хотя тот же самый набор продуктов. Мужчины жалуются, что у них понизилась скорость реакции», — сказал Владимир Болибок. Врач предположил, что последствия коронавируса могли сказаться на количестве мелких дорожно-транспортных происшествий. «В этом году отчитывались ГИБДД, что как пандемия началась, выросло число мелких аварий на дорогах. Может быть, как раз с этим связано, что у переболевших людей снижается скорость психомоторных реакций. То есть они двигаются на автомобиле с привычной скоростью, а на тормоз нажать они уже не успевают», — добавил собеседник агентства. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщил URA.RU, что самыми ранними симптомами коронавируса в нынешнюю волну являются заложенность носа, першение и болезненные ощущения в горле. По его словам, эти признаки люди часто путают с ринофарингитом.
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