Губернатор Курганской области Вадим Шумков посетил игру хоккейного клуба «Зауралье»

Хоккейный клуб «Зауралье» играет против «Рубина» из Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков приехал посмотреть первый домашний матч хоккейного клуба «Зауралье» в сезоне «PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути», передает корреспондент URA.RU. Также на игре присутствуют начальник облуправления по физической культуре и спорту Сергей Моторин и гендиректор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев. Ранее сообщалось, что экс-глава региона Олег Богомолов является любителем хоккея.

«Сегодня ХК „Зауралье“ играет свою первую домашнюю игру в сезоне. Наша команда выступает против тюменского ХК „Рубин“. На хоккейном матче присутствует глава региона Вадим Шумков, он находится на VIP-ложе вместе с руководителем облспортуправления Сергеем Моториным и гендиректором „Курганстальмоста“ Дмитрием Парышевым», — сообщил корреспондент URA.RU.

До этого курганская команда провела четыре выездных встречи в сезоне. В них ХК «Зауралье» одержало три победы. Сначала был обыгран пермский «Молот» со счетом 4:1, затем нефтекамский «Торос» (1:0). «Нефтяник» из Альметьевска курганские хоккеисты одолели в серии буллитов. (4:3). Единственное поражение было получено ижевской «Ижстали» (2:3). Сейчас «Зауралье» находится на 8-м месте в турнирной таблице. В активе курганцев — 6 очков.

ХК «Зауралье» играет против «Рубина» из Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Хоккейный матч посетил губернатор Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для курганских хоккеистов это первая домашняя игра в сезоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прошлые четыре игры ХК «Зауралье» провел на выезде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коллектив из Кургана одержал в них три победы из четырех Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В гостях были обыграны пермский «Молот», нефтекамский «Торос» и альметьевский «Нефтяник» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сейчас в турнирной таблице ВХЛ курганская команда занимает 8-е место с шестью очками в обойме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следующие три матча «Зауралье» также проведет на домашнем льду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU