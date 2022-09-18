18 сентября 2022

Губернатор Шумков приехал на любимую игру Богомолова. Фото

Губернатор Курганской области Вадим Шумков посетил игру хоккейного клуба «Зауралье»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккейный клуб «Зауралье» играет против «Рубина» из Тюмени Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков приехал посмотреть первый домашний матч хоккейного клуба «Зауралье» в сезоне «PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути», передает корреспондент URA.RU. Также на игре присутствуют начальник облуправления по физической культуре и спорту Сергей Моторин и гендиректор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев. Ранее сообщалось, что экс-глава региона Олег Богомолов является любителем хоккея.

«Сегодня ХК „Зауралье“ играет свою первую домашнюю игру в сезоне. Наша команда выступает против тюменского ХК „Рубин“. На хоккейном матче присутствует глава региона Вадим Шумков, он находится на VIP-ложе вместе с руководителем облспортуправления Сергеем Моториным и гендиректором „Курганстальмоста“ Дмитрием Парышевым», — сообщил корреспондент URA.RU.

До этого курганская команда провела четыре выездных встречи в сезоне. В них ХК «Зауралье» одержало три победы. Сначала был обыгран пермский «Молот» со счетом 4:1, затем нефтекамский «Торос» (1:0). «Нефтяник» из Альметьевска курганские хоккеисты одолели в серии буллитов. (4:3). Единственное поражение было получено ижевской «Ижстали» (2:3). Сейчас «Зауралье» находится на 8-м месте в турнирной таблице. В активе курганцев — 6 очков.

ХК «Зауралье» играет против «Рубина» из Тюмени
Фото:
Хоккейный матч посетил губернатор Вадим Шумков
Фото:
Для курганских хоккеистов это первая домашняя игра в сезоне
Фото:
Прошлые четыре игры ХК «Зауралье» провел на выезде
Фото:
Коллектив из Кургана одержал в них три победы из четырех
Фото:
В гостях были обыграны пермский «Молот», нефтекамский «Торос» и альметьевский «Нефтяник»
Фото:
Сейчас в турнирной таблице ВХЛ курганская команда занимает 8-е место с шестью очками в обойме
Фото:
Следующие три матча «Зауралье» также проведет на домашнем льду
Фото:
Соперниками станут «Югра» из Ханты-Мансийска, а также питерские «Динамо» и «СКА-Нева»
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков приехал посмотреть первый домашний матч хоккейного клуба «Зауралье» в сезоне «PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути», передает корреспондент URA.RU. Также на игре присутствуют начальник облуправления по физической культуре и спорту Сергей Моторин и гендиректор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев. Ранее сообщалось, что экс-глава региона Олег Богомолов является любителем хоккея. «Сегодня ХК „Зауралье“ играет свою первую домашнюю игру в сезоне. Наша команда выступает против тюменского ХК „Рубин“. На хоккейном матче присутствует глава региона Вадим Шумков, он находится на VIP-ложе вместе с руководителем облспортуправления Сергеем Моториным и гендиректором „Курганстальмоста“ Дмитрием Парышевым», — сообщил корреспондент URA.RU. До этого курганская команда провела четыре выездных встречи в сезоне. В них ХК «Зауралье» одержало три победы. Сначала был обыгран пермский «Молот» со счетом 4:1, затем нефтекамский «Торос» (1:0). «Нефтяник» из Альметьевска курганские хоккеисты одолели в серии буллитов. (4:3). Единственное поражение было получено ижевской «Ижстали» (2:3). Сейчас «Зауралье» находится на 8-м месте в турнирной таблице. В активе курганцев — 6 очков.
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