Губернатор Курганской области Вадим Шумков приехал посмотреть первый домашний матч хоккейного клуба «Зауралье» в сезоне «PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути», передает корреспондент URA.RU. Также на игре присутствуют начальник облуправления по физической культуре и спорту Сергей Моторин и гендиректор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев. Ранее сообщалось, что экс-глава региона Олег Богомолов является любителем хоккея.
«Сегодня ХК „Зауралье“ играет свою первую домашнюю игру в сезоне. Наша команда выступает против тюменского ХК „Рубин“. На хоккейном матче присутствует глава региона Вадим Шумков, он находится на VIP-ложе вместе с руководителем облспортуправления Сергеем Моториным и гендиректором „Курганстальмоста“ Дмитрием Парышевым», — сообщил корреспондент URA.RU.
До этого курганская команда провела четыре выездных встречи в сезоне. В них ХК «Зауралье» одержало три победы. Сначала был обыгран пермский «Молот» со счетом 4:1, затем нефтекамский «Торос» (1:0). «Нефтяник» из Альметьевска курганские хоккеисты одолели в серии буллитов. (4:3). Единственное поражение было получено ижевской «Ижстали» (2:3). Сейчас «Зауралье» находится на 8-м месте в турнирной таблице. В активе курганцев — 6 очков.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков приехал посмотреть первый домашний матч хоккейного клуба «Зауралье» в сезоне «PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути», передает корреспондент URA.RU. Также на игре присутствуют начальник облуправления по физической культуре и спорту Сергей Моторин и гендиректор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев. Ранее сообщалось, что экс-глава региона Олег Богомолов является любителем хоккея. «Сегодня ХК „Зауралье“ играет свою первую домашнюю игру в сезоне. Наша команда выступает против тюменского ХК „Рубин“. На хоккейном матче присутствует глава региона Вадим Шумков, он находится на VIP-ложе вместе с руководителем облспортуправления Сергеем Моториным и гендиректором „Курганстальмоста“ Дмитрием Парышевым», — сообщил корреспондент URA.RU. До этого курганская команда провела четыре выездных встречи в сезоне. В них ХК «Зауралье» одержало три победы. Сначала был обыгран пермский «Молот» со счетом 4:1, затем нефтекамский «Торос» (1:0). «Нефтяник» из Альметьевска курганские хоккеисты одолели в серии буллитов. (4:3). Единственное поражение было получено ижевской «Ижстали» (2:3). Сейчас «Зауралье» находится на 8-м месте в турнирной таблице. В активе курганцев — 6 очков.