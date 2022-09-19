В Кургане сотрудники Росгвардии вмешались в конфликт цыган и горожан

В Заозерном районе Кургана произошел конфликт цыган и местных жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудникам курганской Росгвардии пришлось гасить конфликт в областном центре между группой лиц цыганской национальности и мужчиной средних лет. Информация появилась в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Цыганский табор избил мужика в Заозерном», — рассказали граждане, приславшие пост в паблик на условиях анонимности. Пост появился вечером 19 сентября.

На кадрах заметно, что нескольким сотрудникам правопорядка приходилось разнимать группу конфликтующих граждан, значительную часть которых составляют цыгане. Причины конфликта не известны. Редакция URA.RU попросила правоохранительные структуры прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ еще не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрию Кургана привлекли к ответственности за поселок, где раньше проживали цыгане. В поселке не были соблюдены меры пожарной безопасности.