19 сентября 2022

В Кургане силовики вмешались в конфликт цыган и горожан. Видео

В Кургане сотрудники Росгвардии вмешались в конфликт цыган и горожан
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание с главой города по светофорным объектам. Курган, дорожные знаки, пешеходный переход, перекресток, автодорога, машины, запрещающий знак, 6 мкр, заозерный 6 микрорайон
В Заозерном районе Кургана произошел конфликт цыган и местных жителей Фото:

Сотрудникам курганской Росгвардии пришлось гасить конфликт в областном центре между группой лиц цыганской национальности и мужчиной средних лет. Информация появилась в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Цыганский табор избил мужика в Заозерном», — рассказали граждане, приславшие пост в паблик на условиях анонимности. Пост появился вечером 19 сентября.

На кадрах заметно, что нескольким сотрудникам правопорядка приходилось разнимать группу конфликтующих граждан, значительную часть которых составляют цыгане. Причины конфликта не известны. Редакция URA.RU попросила правоохранительные структуры прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ еще не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрию Кургана привлекли к ответственности за поселок, где раньше проживали цыгане. В поселке не были соблюдены меры пожарной безопасности.

Сотрудники курганской Росгвардии гасили конфликт с участием цыган в Заозерном жилом массиве

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Сотрудникам курганской Росгвардии пришлось гасить конфликт в областном центре между группой лиц цыганской национальности и мужчиной средних лет. Информация появилась в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте». «Цыганский табор избил мужика в Заозерном», — рассказали граждане, приславшие пост в паблик на условиях анонимности. Пост появился вечером 19 сентября. На кадрах заметно, что нескольким сотрудникам правопорядка приходилось разнимать группу конфликтующих граждан, значительную часть которых составляют цыгане. Причины конфликта не известны. Редакция URA.RU попросила правоохранительные структуры прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ еще не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что мэрию Кургана привлекли к ответственности за поселок, где раньше проживали цыгане. В поселке не были соблюдены меры пожарной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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