МЧС наказало мэрию Кургана за цыганский поселок

Мэрию Кургана привлекли к ответственности за ТСН «Бессарбетц», где раньше жила цыганская община Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

МЧС привлекло мэрию Кургана к административной ответственности за нарушения пожарной безопасности на территории товарищества «Бессарабетц», где раньше проживали цыгане. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«Территория ТСН „Бессарабетц“, расположенного в микрорайоне Затобольный, не очищена от сухой травы, что нарушает требования пожарной безопасности <…> Это нарушение отражено в действующем предписании от 26 мая, выданного после внеплановой выездной проверки работы мэрии Кургана. Срок исполнения — до 30 сентября», — сообщили URA.RU в ведомстве.

По результатам проверки мэрия города привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ — за нарушения требований пожарной безопасности. После истечения срока исполнения законного предписания, ГУ МЧС проведет внеплановую проверку администрации Кургана, отмечают в ведомстве.

До этого, 24 января, директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков в ответ на обращения граждан сообщил, что земельный участок ТСН «Бессарабетц» захламлен после сноса деревянных строений, на месте остались фрагменты деревянных построек, все это создает пожароопасную ситуацию. «Мэрия направила информацию в ГУ МЧС России по Курганской области для принятия мер в пределах компетенции», — говорится в документе (есть в распоряжении редакции).

URA.RU также направило официальный запрос в департамент. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU сообщало, что жители поселка Затобольный в Кургане были недовольны соседством с дачниками из товарищества «Бессарабетц», в котором проживает цыганская община. Курганцы просили губернатора провести проверку по соблюдению санитарных норм и земельного законодательства.

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