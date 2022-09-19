Депутаты раскритиковали начальника пермского дептранса

Анатолий Путин получил дозу критики от депутатов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин отчитался перед депутатами городской думы о работе транспортной отрасли в 2022 году. В ответ от членов комитета по экономическому развитию он получил массу критики, начиная от неуменьшающегося числа безбилетников, до малой доли пассажиров, использующих проездные.

«Цифры за восемь месяцев не утешительные — пассажиропоток стал ниже, хотя год назад создавали графики на 10 страницах, как его увеличить; что касается тарифа и проездных, мы видим 30% [покупают проездные], это значит, что тарифное меню людей не устраивает. Что касается количества „зайцев“, то это вообще какая-то катастрофа — по отдельным месяцам на отдельных маршрутах до 27%», — подытожил часовое обсуждение депутат Марк Коробов. По его словам, люди выбирают либо вообще не пользоваться общественным транспортом, либо не платить за это.

Анатолий Путин в своем выступлении сообщил, что менять тарифное меню пока не планируется. Вопрос о его редакции возможен только вместе с решением о новом тарифе на проезд. Что касается «зайцев», то борьба с ними продолжается. В частности, исключены некоторые лазейки для безбилетников.

В минувшее воскресенье, как рассказывало URA.RU, претензии к работе общественного транспорта жители Перми выразили на митинге, который собрал около 150 человек. Организаторы акции, кроме прочего, требовали отставки начальника департамента транспорта. Очередной митинг в конце этой недели проведут коммунисты.