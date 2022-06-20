Пермский депутат рассказал, как «зайцам» избежать штрафа

Лазейку для безбилетников обещают закрыть Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В существующей системе контроля оплаты проезда в пермском общественном транспорте есть лазейка, позволяющая безбилетникам избежать штрафа. О лайфхаке рассказал депутат городской думы Эдуард Мирзамухаметов.

«При входе контролеров в автобус лазейка для „зайцев“ — это оплата по QR-коду. Контролер блокирует валидаторы, чтобы у „зайцев“ не было времени для совершения транзакции, а с QR-кодами это не работает — по ним безбилетник может быстро оплатить, [пока контролер до него не дошел]», — пояснил Мирзамухаметов на заседании комитета думы по экономической политике, где обсуждалась работа городского транспорта.

Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин ответил депутату, что о проблеме знает. Разработчики программного обеспечения, по его словам, уже обновляют систему. В будущем контролер сможет отключать возможность оплаты проезда по QR-коду, указав госномер автобуса или трамвая.

Всего, по данным мэрии Перми, за январь—май 2022 года 15,9% пассажиров общественного транспорта проехали «зайцами». Из-за этого бюджет не получил 211,9 млн рублей. С каждым месяцем количество проверок оплаты проезда увеличивается. В мае их было 12 834. В отношении 1477 человек составлены протоколы об административных нарушениях, на 622 из них комиссии уже наложили штрафы на общую сумму 307 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал законопроект мэра Перми Алексея Демкина о пятикратном увеличении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. На этой неделе депутаты заксобрания рассмотрят вопрос об увеличении штрафа за первое нарушение до 2500 рублей, а за повторное — до 5000.

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