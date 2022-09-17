17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Перми прошел митинг против транспортной реформы. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг против транспортной реформы. Пермь, митинг против транспортной реформы
Жители города потребовали отмены транспортной реформы Фото:

В Перми в Саду Камней прошел митинг против транспортной реформы. Жители города выступили с требованиями не повышать цены на проезд в общественном транспорте, а также прекратить реформу.

«Мы объявили сбор подписей против повышения тарифа, против таких непродуманных и рискованных решений, которые больно ударили по карманам горожан. Нас пытались обвинить в этом, но это была инициатива самих жителей», — выступает на митинге одна из организаторов.

Ранее в мэрии города объявили, что стоимость проезда на общественном транспорте составит 39 рублей. Рост показателя объяснили увеличением расходов на обслуживание общественного транспорта, которое произошло из-за удорожания топлива и запчастей. Начальник департамента транспорта мэрии Анатолий Путин рассказал, что мэрии не удается построить конструктивный диалог с инициаторами митинга. Мэрия отказала в проведении митинга в центре города, но разрешила провести его в Саду Камней, с чем согласились организаторы.

Митинг против транспортной реформы. Пермь
Жители Перми потребовали снизить цены на проезд в общественном транспорте
Фото:
Митинг против транспортной реформы. Пермь
Организаторам митинга запретили использование плакатов с требованием отставки Анатолия Путина
Фото:
Митинг против транспортной реформы. Пермь
Организаторы митинга рассказали, что инициатива в сборе подписей исходила от самих жителей
Фото:
Митинг против транспортной реформы. Пермь
Фотокорреспондент URA.RU насчитал 150 участников митинга
Фото:

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Перми в Саду Камней прошел митинг против транспортной реформы. Жители города выступили с требованиями не повышать цены на проезд в общественном транспорте, а также прекратить реформу. «Мы объявили сбор подписей против повышения тарифа, против таких непродуманных и рискованных решений, которые больно ударили по карманам горожан. Нас пытались обвинить в этом, но это была инициатива самих жителей», — выступает на митинге одна из организаторов. Ранее в мэрии города объявили, что стоимость проезда на общественном транспорте составит 39 рублей. Рост показателя объяснили увеличением расходов на обслуживание общественного транспорта, которое произошло из-за удорожания топлива и запчастей. Начальник департамента транспорта мэрии Анатолий Путин рассказал, что мэрии не удается построить конструктивный диалог с инициаторами митинга. Мэрия отказала в проведении митинга в центре города, но разрешила провести его в Саду Камней, с чем согласились организаторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...