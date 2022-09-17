В Перми прошел митинг против транспортной реформы. Фоторепортаж

18 сентября 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Жители города потребовали отмены транспортной реформы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в Саду Камней прошел митинг против транспортной реформы. Жители города выступили с требованиями не повышать цены на проезд в общественном транспорте, а также прекратить реформу. «Мы объявили сбор подписей против повышения тарифа, против таких непродуманных и рискованных решений, которые больно ударили по карманам горожан. Нас пытались обвинить в этом, но это была инициатива самих жителей», — выступает на митинге одна из организаторов. Ранее в мэрии города объявили, что стоимость проезда на общественном транспорте составит 39 рублей. Рост показателя объяснили увеличением расходов на обслуживание общественного транспорта, которое произошло из-за удорожания топлива и запчастей. Начальник департамента транспорта мэрии Анатолий Путин рассказал, что мэрии не удается построить конструктивный диалог с инициаторами митинга. Мэрия отказала в проведении митинга в центре города, но разрешила провести его в Саду Камней, с чем согласились организаторы. Жители Перми потребовали снизить цены на проезд в общественном транспорте Фото: Сергей Русанов © URA.RU Организаторам митинга запретили использование плакатов с требованием отставки Анатолия Путина Фото: Сергей Русанов © URA.RU Организаторы митинга рассказали, что инициатива в сборе подписей исходила от самих жителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Фотокорреспондент URA.RU насчитал 150 участников митинга Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми в Саду Камней прошел митинг против транспортной реформы. Жители города выступили с требованиями не повышать цены на проезд в общественном транспорте, а также прекратить реформу. «Мы объявили сбор подписей против повышения тарифа, против таких непродуманных и рискованных решений, которые больно ударили по карманам горожан. Нас пытались обвинить в этом, но это была инициатива самих жителей», — выступает на митинге одна из организаторов. Ранее в мэрии города объявили, что стоимость проезда на общественном транспорте составит 39 рублей. Рост показателя объяснили увеличением расходов на обслуживание общественного транспорта, которое произошло из-за удорожания топлива и запчастей. Начальник департамента транспорта мэрии Анатолий Путин рассказал, что мэрии не удается построить конструктивный диалог с инициаторами митинга. Мэрия отказала в проведении митинга в центре города, но разрешила провести его в Саду Камней, с чем согласились организаторы.