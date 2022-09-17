В Перми в Саду Камней прошел митинг против транспортной реформы. Жители города выступили с требованиями не повышать цены на проезд в общественном транспорте, а также прекратить реформу.
«Мы объявили сбор подписей против повышения тарифа, против таких непродуманных и рискованных решений, которые больно ударили по карманам горожан. Нас пытались обвинить в этом, но это была инициатива самих жителей», — выступает на митинге одна из организаторов.
Ранее в мэрии города объявили, что стоимость проезда на общественном транспорте составит 39 рублей. Рост показателя объяснили увеличением расходов на обслуживание общественного транспорта, которое произошло из-за удорожания топлива и запчастей. Начальник департамента транспорта мэрии Анатолий Путин рассказал, что мэрии не удается построить конструктивный диалог с инициаторами митинга. Мэрия отказала в проведении митинга в центре города, но разрешила провести его в Саду Камней, с чем согласились организаторы.
Жители Перми потребовали снизить цены на проезд в общественном транспорте
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В Перми в Саду Камней прошел митинг против транспортной реформы. Жители города выступили с требованиями не повышать цены на проезд в общественном транспорте, а также прекратить реформу. «Мы объявили сбор подписей против повышения тарифа, против таких непродуманных и рискованных решений, которые больно ударили по карманам горожан. Нас пытались обвинить в этом, но это была инициатива самих жителей», — выступает на митинге одна из организаторов. Ранее в мэрии города объявили, что стоимость проезда на общественном транспорте составит 39 рублей. Рост показателя объяснили увеличением расходов на обслуживание общественного транспорта, которое произошло из-за удорожания топлива и запчастей. Начальник департамента транспорта мэрии Анатолий Путин рассказал, что мэрии не удается построить конструктивный диалог с инициаторами митинга. Мэрия отказала в проведении митинга в центре города, но разрешила провести его в Саду Камней, с чем согласились организаторы.