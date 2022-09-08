Чиновники рассчитали новый тариф на проезд в Перми

Мэрия Перми: экономически обоснованный тариф на проезд в 2023 году - 39 рублей

В мэрии говорят, что 39 рублей — это математический расчет, а не предложение по установлению новой стоимости проезда Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В мэрии Перми готовят базу для повышения оплаты проезда в общественном транспорте с 2023 года. По расчетам чиновников, экономически обоснованный тариф в следующем году вырастет до 39 рублей. Аналитику представили в рамках обсуждения проекта бюджета на грядущую трехлетку, которое было закрыто для СМИ, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

«Обсуждались вопросы финансирования проекта по обустройству умных остановок, детали концессионного соглашения по модернизации трамвайного комплекса, а также расходы на организацию перевозок общественным транспортом. В частности, экономически обоснованный тариф на проезд в 2023 году будет составлять 39 рублей против 35-ти в текущем. Рост показателя в мэрии объяснили увеличением расходов на обслуживание общественного транспорта, которое произошло из-за удорожания топлива и запчастей», — передает издание, ссылаясь на слова депутата пермской гордумы Дмитрия Федорова.

Внести на рассмотрение думы проект решения о поднятии реального тарифа мэрия собирается осенью. Сами депутаты серьезных оснований для удорожания проезда не видят и считают, что вопрос нужно более детально обсудить. В администрации Перми прокомментировали, что «рост обсуждаемого экономически обоснованного тарифа составил 11%, это ниже официального уровня инфляции». Там также отметили, что это «математический расчет, а не предложение по установлению новой стоимости проезда».

Ранее URA.RU сообщало, что активисты, выступающие против повышения цен на проезд в общественном транспорте Перми, согласились провести митинг в Саду камней около железнодорожного вокзала. Власти назвали эту площадку оптимальной после того, как запретили устраивать протест в центре города. Митинг, по словам активистов, будет направлен против повышения тарифа на проезд в общественном транспорте, повышения штрафов за безбилетный проезд, а также против транспортной реформы.