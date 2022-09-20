20 сентября 2022

В Екатеринбурге загорелся крупный барак. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составляет 400 квадратных метров Фото:

В Екатеринбурге на улице Хуторская, 12 загорелся частный дом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Загорелся деревянный барак, пожар начался с угла дома, рядом с которым находился небольшой сарай или шалаш. Из дома до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 15 человек. Площадь пожара составила 400 квадратных метров», — рассказал очевидец.

Барак загорелся ночью 21 сентября примерно в 3:30. К месту происшествия выезжали девять пожарных машин и 29 спасателей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге, прошлой ночью, 20 сентября, загорелся барак возле станции «Путевка-2». Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Пожар начался ночью 21 сентября примерно в 3:30
Фото:
До приезда спасателей из дома эвакуировалось 15 человек
Фото:
Пожар произошел на улице Хуторская, 12
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Хуторская, 12 загорелся частный дом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Загорелся деревянный барак, пожар начался с угла дома, рядом с которым находился небольшой сарай или шалаш. Из дома до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 15 человек. Площадь пожара составила 400 квадратных метров», — рассказал очевидец. Барак загорелся ночью 21 сентября примерно в 3:30. К месту происшествия выезжали девять пожарных машин и 29 спасателей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге, прошлой ночью, 20 сентября, загорелся барак возле станции «Путевка-2». Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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