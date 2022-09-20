Площадь пожара составляет 400 квадратных метров Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на улице Хуторская, 12 загорелся частный дом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Загорелся деревянный барак, пожар начался с угла дома, рядом с которым находился небольшой сарай или шалаш. Из дома до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 15 человек. Площадь пожара составила 400 квадратных метров», — рассказал очевидец.

Барак загорелся ночью 21 сентября примерно в 3:30. К месту происшествия выезжали девять пожарных машин и 29 спасателей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге, прошлой ночью, 20 сентября, загорелся барак возле станции «Путевка-2». Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Пожар начался ночью 21 сентября примерно в 3:30 Фото: ИА «Ночные новости»

До приезда спасателей из дома эвакуировалось 15 человек Фото: ИА «Ночные новости»