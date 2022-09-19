19 сентября 2022
18 сентября 2022

В Екатеринбурге загорелся барак в частном секторе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В горящем доме числятся две семье, но не проживают в нем из-за аварийности Фото:

В Екатеринбурге возле станции «Путевка-2», на дублере Сибирского тракта, загорелся барак в частном секторе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Сообщение о пожаре поступило в три часа ночи. В доме числятся две семьи, но сейчас там не проживают из-за аварийности дома. Пострадавших в результате пожара нет», — рассказал очевидец.

На месте происшествия работали восемь пожарных машин и 31 спасатель. Площадь пожара — 120 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на Уктусе загорелось два частных дома площадью 250 квадратных метров. Спасатели вынесли из горящего здания четыре газовых баллона.

На месте происшествия работают 8 пожарных машин и 31 спасатель
Фото:
Площадь пожара — 120 квадратных метров
Фото:
Возгорание началось 20 сентября примерно в три часа ночи

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В Екатеринбурге возле станции «Путевка-2», на дублере Сибирского тракта, загорелся барак в частном секторе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Сообщение о пожаре поступило в три часа ночи. В доме числятся две семьи, но сейчас там не проживают из-за аварийности дома. Пострадавших в результате пожара нет», — рассказал очевидец. На месте происшествия работали восемь пожарных машин и 31 спасатель. Площадь пожара — 120 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на Уктусе загорелось два частных дома площадью 250 квадратных метров. Спасатели вынесли из горящего здания четыре газовых баллона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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