В горящем доме числятся две семье, но не проживают в нем из-за аварийности
В Екатеринбурге возле станции «Путевка-2», на дублере Сибирского тракта, загорелся барак в частном секторе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.
«Сообщение о пожаре поступило в три часа ночи. В доме числятся две семьи, но сейчас там не проживают из-за аварийности дома. Пострадавших в результате пожара нет», — рассказал очевидец.
На месте происшествия работали восемь пожарных машин и 31 спасатель. Площадь пожара — 120 квадратных метров.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на Уктусе загорелось два частных дома площадью 250 квадратных метров. Спасатели вынесли из горящего здания четыре газовых баллона.
На месте происшествия работают 8 пожарных машин и 31 спасатель
Площадь пожара — 120 квадратных метров
Возгорание началось 20 сентября примерно в три часа ночи
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