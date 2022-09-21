Американцы вступились за жителей Донбасса, желающих присоединиться к России

Читатели американского издания The Washington Post отнеслись с понимаем к жителям Донбасса, пожелавшим войти в состав Российской Федерации. В комментариях к соответствующей статье некоторые сравнили Донецкую и Луганскую народные республики со штатами Техас и Флорида в США, где сильны сепаратистские настроения.
«А вот интересно, что толкает сепаратистов в объятья России?» — задал вопрос комментатор под ником Kaboutertjes. Пользователь Genesis99 ответил кратко и емко. «Желание выжить».
«Вы явно пали жертвой нашей собственной пропаганды. Я демократ, но прекрасно понимаю, что это наша страна устроила эту войну своими ненужными провокациями и попыткам заманить Украину в НАТО. Россия всего лишь пыталась защитить от безудержной дискриминации этнических русские на юге, а оккупировать всю Украину никогда не собиралась», — пишет salim3152. Пользователь отметил, что Россия была недовольна нахождением сил НАТО у своих границ. США, по его мнению, при попытках России договориться с Мексикой и выдвинуть свои силы к американским границам, также была бы против такого раскладом.
Комментатор под ником JDMD напомнил о возможном намерении штатов Техас и Флориды выйти из состава США. «Когда прочел про сепаратистов, то подумал было, что это Техас и Флорида захотели в состав России…».
«Вот вам самый вероятный сценарий: Россия полностью мобилизуется. Украина продолжит выпускать из страны женщин с детьми и без детей, а мужчин оставит дома. Те начнут массово дезертировать. Россия захватит Украину», — дал свое видение дальнейшего хода конфликта на Украине пользователь VACitizen2.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса.
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Читатели американского издания The Washington Post отнеслись с понимаем к жителям Донбасса, пожелавшим войти в состав Российской Федерации. В комментариях к соответствующей статье некоторые сравнили Донецкую и Луганскую народные республики со штатами Техас и Флорида в США, где сильны сепаратистские настроения. «А вот интересно, что толкает сепаратистов в объятья России?» — задал вопрос комментатор под ником Kaboutertjes. Пользователь Genesis99 ответил кратко и емко. «Желание выжить». «Вы явно пали жертвой нашей собственной пропаганды. Я демократ, но прекрасно понимаю, что это наша страна устроила эту войну своими ненужными провокациями и попыткам заманить Украину в НАТО. Россия всего лишь пыталась защитить от безудержной дискриминации этнических русские на юге, а оккупировать всю Украину никогда не собиралась», — пишет salim3152. Пользователь отметил, что Россия была недовольна нахождением сил НАТО у своих границ. США, по его мнению, при попытках России договориться с Мексикой и выдвинуть свои силы к американским границам, также была бы против такого раскладом. Комментатор под ником JDMD напомнил о возможном намерении штатов Техас и Флориды выйти из состава США. «Когда прочел про сепаратистов, то подумал было, что это Техас и Флорида захотели в состав России…». «Вот вам самый вероятный сценарий: Россия полностью мобилизуется. Украина продолжит выпускать из страны женщин с детьми и без детей, а мужчин оставит дома. Те начнут массово дезертировать. Россия захватит Украину», — дал свое видение дальнейшего хода конфликта на Украине пользователь VACitizen2. Референдумы о вхождении в состав в РФ пройдут на территории ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября. Жители регионов хотят быть уверенными, что Россия защитит их от Украины. Референдум в Запорожье будет организован в соответствии с российским законодательством и пройдет по примеру крымского опыта. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса.