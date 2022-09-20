Политолог Данилин: жители освобожденных территорий хотят защиты России от Украины

20 сентября 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской о Херсонской областей не верят Украине и хотят определенности от России Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Опросы, проведенные Крымским Республиканским институтом политических и социологических исследовании (РИПСИ) и исследовательской компанией ИНСОМАР на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, говорят о том, что жители регионов хотят быть уверенными, что Россия их защитит от Украины. Такой вывод в разговоре с URA.RU сделал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Ранее РИПСИ и ИНСОМАР опубликовали данные, согласно которым 83% (87% у ИНСОМАР) опрошенных в ЛНР, 80% (86%) в ДНР, 72% (83%) в Запорожье и 65% (72%) в Херсонщине готовы прийти на референдумы о вхождении в состав России. При этом в ДНР 94% (90%) опрошенных, в ЛНР — 93% (90%), 87% (80%) в Запорожье и Херсонщине 80% (80%) поддержат вступление регионов в состав Российской Федерации. «Это очень хорошие показатели, которые демонстрируют, что жители регионов хотят быть вместе с Россией, хотят определенности, хотят уверенности, что Россия их защитит, поскольку это будет ее территорией. Они хотят безопасности. Они не верят Киеву, который за последнее время продемонстрировал, что там находятся неадекватные власти», — заявил Павел Данилин. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с URA.RU подчеркнул, что в решении стать частью России жители регионов видят повод закончить гражданскую войну с Украиной. «Для них выбор между настоящим и будущим, то есть, выбор между гражданской войной, которой они живут последние восемь лет и периодически теряют детей. Альтернатива — это вхождение в состав России и окончание гражданской войны навсегда. Я предполагаю, это окончание войны для всей Украины, а не только всех регионов», — добавил он. При этом немаловажно мнение граждан самой России о предстоящих референдумах, отметил Мартынов. «Процедурно важно не только мнение донбасских республик и территорий, но и мнение граждан России. Исходя из практики того же самого Крымского процесса. Тогда мнение россиян тоже было замерено социологическим путем», — заключил политолог. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты жителей Донбасса от киевского режима. Референдумы о вхождении в состав РФ пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Опросы, проведенные Крымским Республиканским институтом политических и социологических исследовании (РИПСИ) и исследовательской компанией ИНСОМАР на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, говорят о том, что жители регионов хотят быть уверенными, что Россия их защитит от Украины. Такой вывод в разговоре с URA.RU сделал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Ранее РИПСИ и ИНСОМАР опубликовали данные, согласно которым 83% (87% у ИНСОМАР) опрошенных в ЛНР, 80% (86%) в ДНР, 72% (83%) в Запорожье и 65% (72%) в Херсонщине готовы прийти на референдумы о вхождении в состав России. При этом в ДНР 94% (90%) опрошенных, в ЛНР — 93% (90%), 87% (80%) в Запорожье и Херсонщине 80% (80%) поддержат вступление регионов в состав Российской Федерации. «Это очень хорошие показатели, которые демонстрируют, что жители регионов хотят быть вместе с Россией, хотят определенности, хотят уверенности, что Россия их защитит, поскольку это будет ее территорией. Они хотят безопасности. Они не верят Киеву, который за последнее время продемонстрировал, что там находятся неадекватные власти», — заявил Павел Данилин. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с URA.RU подчеркнул, что в решении стать частью России жители регионов видят повод закончить гражданскую войну с Украиной. «Для них выбор между настоящим и будущим, то есть, выбор между гражданской войной, которой они живут последние восемь лет и периодически теряют детей. Альтернатива — это вхождение в состав России и окончание гражданской войны навсегда. Я предполагаю, это окончание войны для всей Украины, а не только всех регионов», — добавил он. При этом немаловажно мнение граждан самой России о предстоящих референдумах, отметил Мартынов. «Процедурно важно не только мнение донбасских республик и территорий, но и мнение граждан России. Исходя из практики того же самого Крымского процесса. Тогда мнение россиян тоже было замерено социологическим путем», — заключил политолог. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты жителей Донбасса от киевского режима. Референдумы о вхождении в состав РФ пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября.