Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября

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Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября Фото:
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Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.

«Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил», — написал он в своем telegram-канале.

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Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо. «Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил», — написал он в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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