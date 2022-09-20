Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.
«Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил», — написал он в своем telegram-канале.
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