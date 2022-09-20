Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября

20 сентября 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо. «Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил», — написал он в своем telegram-канале.

Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо. «Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил», — написал он в своем telegram-канале.