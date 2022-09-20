Референдум в Запорожье проведут по примеру Крыма

Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства, по примеру крымского опыта. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Референдум пройдет с учетом требований российского законодательства, по примеру крымского опыта. Конкретно — согласно федеральному конституционному закону №6», — приводит слова Рогова РИА «Новости».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты жителей Донбасса от киевского режима. Запорожье стало одним из регионов, перешедших под контроль РФ. Область изъявила желанием присоединиться к России, референдум пройдет с 23 по 27 сентября, сообщал глава региона Евгений Балицкий. Вместе с Запорожьем решение примут Херсонская область, а также Донецкая и Луганская народные республики.
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Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства, по примеру крымского опыта. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Референдум пройдет с учетом требований российского законодательства, по примеру крымского опыта. Конкретно — согласно федеральному конституционному закону №6», — приводит слова Рогова РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты жителей Донбасса от киевского режима. Запорожье стало одним из регионов, перешедших под контроль РФ. Область изъявила желанием присоединиться к России, референдум пройдет с 23 по 27 сентября, сообщал глава региона Евгений Балицкий. Вместе с Запорожьем решение примут Херсонская область, а также Донецкая и Луганская народные республики.