20 сентября 2022

Референдум в Запорожье проведут по примеру Крыма

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Крым. День перед референдумом., триколор, флаг россии
Референдум в Запорожской области проведут с учетом требований законодательства РФ Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства, по примеру крымского опыта. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Референдум пройдет с учетом требований российского законодательства, по примеру крымского опыта. Конкретно — согласно федеральному конституционному закону №6», — приводит слова Рогова РИА «Новости».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты жителей Донбасса от киевского режима. Запорожье стало одним из регионов, перешедших под контроль РФ. Область изъявила желанием присоединиться к России, референдум пройдет с 23 по 27 сентября, сообщал глава региона Евгений Балицкий. Вместе с Запорожьем решение примут Херсонская область, а также Донецкая и Луганская народные республики.

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Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства, по примеру крымского опыта. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Референдум пройдет с учетом требований российского законодательства, по примеру крымского опыта. Конкретно — согласно федеральному конституционному закону №6», — приводит слова Рогова РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты жителей Донбасса от киевского режима. Запорожье стало одним из регионов, перешедших под контроль РФ. Область изъявила желанием присоединиться к России, референдум пройдет с 23 по 27 сентября, сообщал глава региона Евгений Балицкий. Вместе с Запорожьем решение примут Херсонская область, а также Донецкая и Луганская народные республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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