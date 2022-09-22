Володин пообещал кредитные каникулы и сохранение работы мобилизованным россиянам

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Организационное собрание фракции политической партии
Решение Госдума примет в приоритетном порядке, заявил Володин Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Госдума в приоритетном порядке примет решения о кредитных каникулах и сохранения работы для мобилизованных граждан. Об этом заявил спикер нижней палаты Вчеслав Володин.

«Примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан», — написал Володин в своем telegram-канале.

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Госдума в приоритетном порядке примет решения о кредитных каникулах и сохранения работы для мобилизованных граждан. Об этом заявил спикер нижней палаты Вчеслав Володин. «Примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан», — написал Володин в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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