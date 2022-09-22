Володин пообещал кредитные каникулы и сохранение работы мобилизованным россиянам

Решение Госдума примет в приоритетном порядке, заявил Володин
новость из сюжетаМобилизация в России
Госдума в приоритетном порядке примет решения о кредитных каникулах и сохранения работы для мобилизованных граждан. Об этом заявил спикер нижней палаты Вчеслав Володин.
«Примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан», — написал Володин в своем telegram-канале.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews