Мэрия курганского города не доплатила строителю миллионы рублей за капремонт детского сада

22 сентября 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Мэрия Шадринска не доплатила более 5 млн рублей строителю за капремонт детского сада (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подрядчик, выполнявший работы в рамках капитального ремонта детского сада в Шадринске Курганской области, заявил, что администрация города не заплатила ему более 5 млн рублей. В связи с этим он подал на мэрию в суд. Об этом говорится в открытых судебных данных. «Индивидуальный предприниматель Андрей Букреев подал в суд на комитет по строительству и архитектуре администрации города Шадринска. Требование — взыскать задолженность по оплате работ, выполненных по муниципальному контракту №111 на выполнение работ по капитальному ремонту зданий детского сада №8 „Ласточка“ в городе Шадринске», — указано в документе. Сумма задолженности — почти 5,4 млн рублей. В администрации Шадринска URA.RU попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Найти номер телефона или другие контакты Букреева в открытых данных не удалось. До этого URA.RU писало, что власти Курганской области и муниципалитетов задолжали бизнесменам за выполненные работы более 70 млн рублей. Таковы данные на июль 2022 года.

Подрядчик, выполнявший работы в рамках капитального ремонта детского сада в Шадринске Курганской области, заявил, что администрация города не заплатила ему более 5 млн рублей. В связи с этим он подал на мэрию в суд. Об этом говорится в открытых судебных данных. «Индивидуальный предприниматель Андрей Букреев подал в суд на комитет по строительству и архитектуре администрации города Шадринска. Требование — взыскать задолженность по оплате работ, выполненных по муниципальному контракту №111 на выполнение работ по капитальному ремонту зданий детского сада №8 „Ласточка“ в городе Шадринске», — указано в документе. Сумма задолженности — почти 5,4 млн рублей. В администрации Шадринска URA.RU попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Найти номер телефона или другие контакты Букреева в открытых данных не удалось. До этого URA.RU писало, что власти Курганской области и муниципалитетов задолжали бизнесменам за выполненные работы более 70 млн рублей. Таковы данные на июль 2022 года.