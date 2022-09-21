21 сентября 2022

Мэрия курганского города не доплатила строителю миллионы рублей за капремонт детского сада

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, воспитатель, детский сад, спальня, нянечка, сон час, детские кроватки, детский сон, дети спят
Мэрия Шадринска не доплатила более 5 млн рублей строителю за капремонт детского сада (архивное фото) Фото:

Подрядчик, выполнявший работы в рамках капитального ремонта детского сада в Шадринске Курганской области, заявил, что администрация города не заплатила ему более 5 млн рублей. В связи с этим он подал на мэрию в суд. Об этом говорится в открытых судебных данных.

«Индивидуальный предприниматель Андрей Букреев подал в суд на комитет по строительству и архитектуре администрации города Шадринска. Требование — взыскать задолженность по оплате работ, выполненных по муниципальному контракту №111 на выполнение работ по капитальному ремонту зданий детского сада №8 „Ласточка“ в городе Шадринске», — указано в документе. Сумма задолженности — почти 5,4 млн рублей.

В администрации Шадринска URA.RU попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Найти номер телефона или другие контакты Букреева в открытых данных не удалось.

До этого URA.RU писало, что власти Курганской области и муниципалитетов задолжали бизнесменам за выполненные работы более 70 млн рублей. Таковы данные на июль 2022 года.

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Подрядчик, выполнявший работы в рамках капитального ремонта детского сада в Шадринске Курганской области, заявил, что администрация города не заплатила ему более 5 млн рублей. В связи с этим он подал на мэрию в суд. Об этом говорится в открытых судебных данных. «Индивидуальный предприниматель Андрей Букреев подал в суд на комитет по строительству и архитектуре администрации города Шадринска. Требование — взыскать задолженность по оплате работ, выполненных по муниципальному контракту №111 на выполнение работ по капитальному ремонту зданий детского сада №8 „Ласточка“ в городе Шадринске», — указано в документе. Сумма задолженности — почти 5,4 млн рублей. В администрации Шадринска URA.RU попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Найти номер телефона или другие контакты Букреева в открытых данных не удалось. До этого URA.RU писало, что власти Курганской области и муниципалитетов задолжали бизнесменам за выполненные работы более 70 млн рублей. Таковы данные на июль 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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