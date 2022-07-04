04 июля 2022

Чиновники не платят курганским бизнесменам за работу по контракту

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, купюра, пять тысяч, зарплата, банкнота, деньги, наличные, зп
Представители власти задолжали более 70 млн рублей Фото:

Власти Курганской области и муниципалитетов задолжали бизнесменам за выполненные работы более 70 млн рублей. Данная информация была размещена 5 июля на сайте областной прокуратуры.

«Бизнес в регионе сталкивается с проблемой несвоевременной оплаты публичными заказчиками по исполненным государственным и муниципальным контрактам. <…> Размер данной задолженности в регионе составляет более 70 млн рублей, в том числе долг заказчиков областного уровня превышает 2 млн рублей, муниципального более 68 млн рублей», — указано в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что неоплата по контрактам и просрочка платежей по ним занимает значительную часть нарушений, которые выявляют сотрудники ведомства. При этом в прокуратуре отметили, что в Каргапольском районе Курганской области нет задолженности местного бюджета перед бизнесом.

В 2021 году стало известно, что ранее в Курганской области бизнесменам вовремя не заплатили за выполненные государственные и муниципальные контракты 570 млн рублей. Тогда представители власти задолжали строителям, которые занимались реконструкцией и ремонтом объектов; поставщикам лекарств и продуктов питания, обеспечивающих больницы и поликлиники.

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Власти Курганской области и муниципалитетов задолжали бизнесменам за выполненные работы более 70 млн рублей. Данная информация была размещена 5 июля на сайте областной прокуратуры. «Бизнес в регионе сталкивается с проблемой несвоевременной оплаты публичными заказчиками по исполненным государственным и муниципальным контрактам. <…> Размер данной задолженности в регионе составляет более 70 млн рублей, в том числе долг заказчиков областного уровня превышает 2 млн рублей, муниципального более 68 млн рублей», — указано в сообщении. В прокуратуре рассказали, что неоплата по контрактам и просрочка платежей по ним занимает значительную часть нарушений, которые выявляют сотрудники ведомства. При этом в прокуратуре отметили, что в Каргапольском районе Курганской области нет задолженности местного бюджета перед бизнесом. В 2021 году стало известно, что ранее в Курганской области бизнесменам вовремя не заплатили за выполненные государственные и муниципальные контракты 570 млн рублей. Тогда представители власти задолжали строителям, которые занимались реконструкцией и ремонтом объектов; поставщикам лекарств и продуктов питания, обеспечивающих больницы и поликлиники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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