FP: поддержка Украины со стороны Запада оказалась под угрозой

22 сентября 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

На фоне ухудшения обстановки в Европе, поддержка Украины со стороны Запада может начать снижаться Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Ухудшение ситуации в европейских странах может привести к снижению уровня поддержки Украины. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy. «По мере того как гнев против резкого роста счетов за электроэнергию растет, европейская солидарность ослабевает. Это плохо для Брюсселя и для продолжающейся европейской поддержки защиты Украины от российских захватчиков», — говорится в статье журнала. Автор отмечает, что протесты в Чехии с призывом к большей нейтральности страны в украинском конфликте может привести к дальнейшему расколу в европейском обществе. Помимо этого, Венгрия сохраняет свой отказ от присоединения к санкциям против Москвы, а бизнесмены Италии объявили виновниками своего бедственного положения не Россию, а европейских чиновников. На европейское единство в дальнейшем могут повлиять высокие цены, а также вопрос с возможностями европейских стран провести эту зиму при полном прекращении поставок российского газа. «Если цены останутся действительно высокими, а рынок будет выглядеть очень напряженно этой зимой, то политическая напряженность возрастет. Если зима будет мягкой, без российского газа жить будет легче. Холодная зима, это будет зима недовольства» — цитирует журнал эксперта Бена Кэхилла, старшего научный сотрудника Центра стратегических и международных исследований. США и западные страны оказывают финансовую и военную помощь Украине после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Кроме того, в отношении РФ начали вводиться санкции, которые по итогу привели к газовому кризису в Европе. Бывший депутат Болгарии Георги Марков не исключил, что жители Европейского союза могут оказаться на грани «скотской жизни» в связи с введенными западными странами антироссийскими санкциями, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ухудшение ситуации в европейских странах может привести к снижению уровня поддержки Украины. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy. «По мере того как гнев против резкого роста счетов за электроэнергию растет, европейская солидарность ослабевает. Это плохо для Брюсселя и для продолжающейся европейской поддержки защиты Украины от российских захватчиков», — говорится в статье журнала. Автор отмечает, что протесты в Чехии с призывом к большей нейтральности страны в украинском конфликте может привести к дальнейшему расколу в европейском обществе. Помимо этого, Венгрия сохраняет свой отказ от присоединения к санкциям против Москвы, а бизнесмены Италии объявили виновниками своего бедственного положения не Россию, а европейских чиновников. На европейское единство в дальнейшем могут повлиять высокие цены, а также вопрос с возможностями европейских стран провести эту зиму при полном прекращении поставок российского газа. «Если цены останутся действительно высокими, а рынок будет выглядеть очень напряженно этой зимой, то политическая напряженность возрастет. Если зима будет мягкой, без российского газа жить будет легче. Холодная зима, это будет зима недовольства» — цитирует журнал эксперта Бена Кэхилла, старшего научный сотрудника Центра стратегических и международных исследований. США и западные страны оказывают финансовую и военную помощь Украине после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Кроме того, в отношении РФ начали вводиться санкции, которые по итогу привели к газовому кризису в Европе. Бывший депутат Болгарии Георги Марков не исключил, что жители Европейского союза могут оказаться на грани «скотской жизни» в связи с введенными западными странами антироссийскими санкциями, передает RT.