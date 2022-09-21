Суд наказал екатеринбуржцев, пришедших на незаконный митинг против мобилизации

22 сентября 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Суд по делу задержанных екатеринбуржцев прошел 22 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд решил судьбу двух человек, задержанных на незаконном митинге против частичной мобилизации в Екатеринбурге, назначив штраф и арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. «Суд вынес решение по одной девушке и молодому человеку. Девушке назначен штраф в 2,5 тысячи рублей. Молодой человек арестован на 14 суток», — сообщили в пресс-службе суда. Незаконный митинг проходил 21 сентября. Сотрудники полиции задержали несколько человек за неповиновение сотрудникам полиции. В этот же день президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, в которую планируют призвать для участия в спецоперации на Украине 300 тысяч человек с боевым опытом и специальным образованием. Спецоперация на Украине началась 24 февраля после усиления агрессии Украины в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик. Путин отмечал, что цель спецоперации денацификация и демилитаризация Украины, а также защита русскоязычного населения ДНР, ЛНР и других территорий.

Суд решил судьбу двух человек, задержанных на незаконном митинге против частичной мобилизации в Екатеринбурге, назначив штраф и арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. «Суд вынес решение по одной девушке и молодому человеку. Девушке назначен штраф в 2,5 тысячи рублей. Молодой человек арестован на 14 суток», — сообщили в пресс-службе суда. Незаконный митинг проходил 21 сентября. Сотрудники полиции задержали несколько человек за неповиновение сотрудникам полиции. В этот же день президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, в которую планируют призвать для участия в спецоперации на Украине 300 тысяч человек с боевым опытом и специальным образованием. Спецоперация на Украине началась 24 февраля после усиления агрессии Украины в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик. Путин отмечал, что цель спецоперации денацификация и демилитаризация Украины, а также защита русскоязычного населения ДНР, ЛНР и других территорий.