21 сентября 2022

Суд наказал екатеринбуржцев, пришедших на незаконный митинг против мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Третье судебное заседание по административному правонарушению Тимофея Радя. Екатеринбург, судебное заседание, правосудие, суд, коап рф, кодекс рф об административных правонарушениях, административка, административное правонарушение, российские законы
Суд по делу задержанных екатеринбуржцев прошел 22 сентября Фото:

Суд решил судьбу двух человек, задержанных на незаконном митинге против частичной мобилизации в Екатеринбурге, назначив штраф и арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

«Суд вынес решение по одной девушке и молодому человеку. Девушке назначен штраф в 2,5 тысячи рублей. Молодой человек арестован на 14 суток», — сообщили в пресс-службе суда.

Незаконный митинг проходил 21 сентября. Сотрудники полиции задержали несколько человек за неповиновение сотрудникам полиции. В этот же день президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, в которую планируют призвать для участия в спецоперации на Украине 300 тысяч человек с боевым опытом и специальным образованием.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля после усиления агрессии Украины в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик. Путин отмечал, что цель спецоперации денацификация и демилитаризация Украины, а также защита русскоязычного населения ДНР, ЛНР и других территорий.

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Суд решил судьбу двух человек, задержанных на незаконном митинге против частичной мобилизации в Екатеринбурге, назначив штраф и арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. «Суд вынес решение по одной девушке и молодому человеку. Девушке назначен штраф в 2,5 тысячи рублей. Молодой человек арестован на 14 суток», — сообщили в пресс-службе суда. Незаконный митинг проходил 21 сентября. Сотрудники полиции задержали несколько человек за неповиновение сотрудникам полиции. В этот же день президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, в которую планируют призвать для участия в спецоперации на Украине 300 тысяч человек с боевым опытом и специальным образованием. Спецоперация на Украине началась 24 февраля после усиления агрессии Украины в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик. Путин отмечал, что цель спецоперации денацификация и демилитаризация Украины, а также защита русскоязычного населения ДНР, ЛНР и других территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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