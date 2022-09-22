Чернышенко расскажет россиянам о частичной мобилизации Мишустин поручил Чернышенко информировать россиян о частичной мобилизации 22 сентября 2022 в 16:27 Размер текста - 17 + Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко совместно с Минобороны России займется информированием граждан о частичной мобилизации. Такое поручение ему дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». «Важной составляющей объявленной президентом частичной мобилизации является информирование. Прошу Дмитрия Чернышенко совместно с Минобороны и другими заинтересованными ведомствами в кратчайший срок организовать эту работу, чтобы каждый человек смог получить ответы на волнующие его вопросы», — заявил Мишустин. Он отметил, что должны быть задействованы все имеющиеся информационные ресурсы, в том числе сайт «Объясняем.рф». Также Мишустин отметил, что сегодня правительством РФ будет рассмотрен вопрос об объемах средств для частичной мобилизации, которые потребуется выделить из бюджета. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко совместно с Минобороны России займется информированием граждан о частичной мобилизации. Такое поручение ему дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». «Важной составляющей объявленной президентом частичной мобилизации является информирование. Прошу Дмитрия Чернышенко совместно с Минобороны и другими заинтересованными ведомствами в кратчайший срок организовать эту работу, чтобы каждый человек смог получить ответы на волнующие его вопросы», — заявил Мишустин. Он отметил, что должны быть задействованы все имеющиеся информационные ресурсы, в том числе сайт «Объясняем.рф». Также Мишустин отметил, что сегодня правительством РФ будет рассмотрен вопрос об объемах средств для частичной мобилизации, которые потребуется выделить из бюджета. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям