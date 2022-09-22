Мишустин: семьи с детьми и низкими доходами получат пособия

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Михаил Мишустин на форуме малых городов. Тамбов, мишустин михаил
С 1 января предлагается ввести универсальное пособие, заявил Михаил Мишустин Фото:

Универсальные пособия нуждающимся семьям будут начислены при наличии детей, в том числе усыновленным. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. В том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17», — об этом говорится на официальном сайте правительства России.

Деньги получат женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности. Для этого всем категориям нуждающихся нужно будет написать одно заявление на портале Госуслуг, в МФЦ или Фонде пенсионного и социального страхования. Власти РФ будут комплексно обеспечивать матерей с начала беременности до взросления их детей, передает Nation News. Таким образом, ряд действующих выплат будет объединен, отмечает телеканал 360.

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Универсальные пособия нуждающимся семьям будут начислены при наличии детей, в том числе усыновленным. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. В том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17», — об этом говорится на официальном сайте правительства России. Деньги получат женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности. Для этого всем категориям нуждающихся нужно будет написать одно заявление на портале Госуслуг, в МФЦ или Фонде пенсионного и социального страхования. Власти РФ будут комплексно обеспечивать матерей с начала беременности до взросления их детей, передает Nation News. Таким образом, ряд действующих выплат будет объединен, отмечает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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