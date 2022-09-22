22 сентября 2022
21 сентября 2022

В главном активе семьи челябинских олигархов сменился совладелец. Скрин

В компании «Строймеханизация» семьи челябинских олигархов Вайнштейнов сменился соучредитель
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ЧТПЗ, СПП, Челябинск, вайнштейн евгений, вайнштейн сергей
В ООО «Строймеханизация» Сергея и Евгения Вайнштейнов (на фото) сменился совладелец Фото:

В число владельцев главного семейного актива Сергея и Евгения Вайнштейнов — ООО «Строймеханизация» — вошел предприниматель Николай Щербатов. Это следует из данных сервиса СБИС. Он сменил в этом качестве крупного столичного бизнесмена.

Согласно СБИС, Щербатову принадлежит 12% компании. Соответствующая запись в ЕГРЮЛ внесена 16 сентября. Иными активами Щербатов не обладает.

Ранее аналогичной долей бизнеса владел москвич Владимир Гамольский, контролирующий также целый ряд активов в Москве и Челябинске. Еще 58% «Строймеханизации» принадлежит Валерии Вайнштейн.

Фирма «Строймеханизация», контролируемая Вайнштейнами, выполняет ряд контрактов на ремонт учреждений здравоохранения и строительство социальных объектов. Также она выиграла конкурс на строительство микрорайона на берегу озера Большой Кременкуль в Челябинске.

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В число владельцев главного семейного актива Сергея и Евгения Вайнштейнов — ООО «Строймеханизация» — вошел предприниматель Николай Щербатов. Это следует из данных сервиса СБИС. Он сменил в этом качестве крупного столичного бизнесмена. Согласно СБИС, Щербатову принадлежит 12% компании. Соответствующая запись в ЕГРЮЛ внесена 16 сентября. Иными активами Щербатов не обладает. Ранее аналогичной долей бизнеса владел москвич Владимир Гамольский, контролирующий также целый ряд активов в Москве и Челябинске. Еще 58% «Строймеханизации» принадлежит Валерии Вайнштейн. Фирма «Строймеханизация», контролируемая Вайнштейнами, выполняет ряд контрактов на ремонт учреждений здравоохранения и строительство социальных объектов. Также она выиграла конкурс на строительство микрорайона на берегу озера Большой Кременкуль в Челябинске.
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