В главном активе семьи челябинских олигархов сменился совладелец. Скрин

В компании «Строймеханизация» семьи челябинских олигархов Вайнштейнов сменился соучредитель

23 сентября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

В ООО «Строймеханизация» Сергея и Евгения Вайнштейнов (на фото) сменился совладелец Фото: Кондрат Александров © URA.RU В число владельцев главного семейного актива Сергея и Евгения Вайнштейнов — ООО «Строймеханизация» — вошел предприниматель Николай Щербатов. Это следует из данных сервиса СБИС. Он сменил в этом качестве крупного столичного бизнесмена. Согласно СБИС, Щербатову принадлежит 12% компании. Соответствующая запись в ЕГРЮЛ внесена 16 сентября. Иными активами Щербатов не обладает. Ранее аналогичной долей бизнеса владел москвич Владимир Гамольский, контролирующий также целый ряд активов в Москве и Челябинске. Еще 58% «Строймеханизации» принадлежит Валерии Вайнштейн. Фирма «Строймеханизация», контролируемая Вайнштейнами, выполняет ряд контрактов на ремонт учреждений здравоохранения и строительство социальных объектов. Также она выиграла конкурс на строительство микрорайона на берегу озера Большой Кременкуль в Челябинске.

В число владельцев главного семейного актива Сергея и Евгения Вайнштейнов — ООО «Строймеханизация» — вошел предприниматель Николай Щербатов. Это следует из данных сервиса СБИС. Он сменил в этом качестве крупного столичного бизнесмена. Согласно СБИС, Щербатову принадлежит 12% компании. Соответствующая запись в ЕГРЮЛ внесена 16 сентября. Иными активами Щербатов не обладает. Ранее аналогичной долей бизнеса владел москвич Владимир Гамольский, контролирующий также целый ряд активов в Москве и Челябинске. Еще 58% «Строймеханизации» принадлежит Валерии Вайнштейн. Фирма «Строймеханизация», контролируемая Вайнштейнами, выполняет ряд контрактов на ремонт учреждений здравоохранения и строительство социальных объектов. Также она выиграла конкурс на строительство микрорайона на берегу озера Большой Кременкуль в Челябинске.