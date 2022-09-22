В число владельцев главного семейного актива Сергея и Евгения Вайнштейнов — ООО «Строймеханизация» — вошел предприниматель Николай Щербатов. Это следует из данных сервиса СБИС. Он сменил в этом качестве крупного столичного бизнесмена.
Согласно СБИС, Щербатову принадлежит 12% компании. Соответствующая запись в ЕГРЮЛ внесена 16 сентября. Иными активами Щербатов не обладает.
Ранее аналогичной долей бизнеса владел москвич Владимир Гамольский, контролирующий также целый ряд активов в Москве и Челябинске. Еще 58% «Строймеханизации» принадлежит Валерии Вайнштейн.
Фирма «Строймеханизация», контролируемая Вайнштейнами, выполняет ряд контрактов на ремонт учреждений здравоохранения и строительство социальных объектов. Также она выиграла конкурс на строительство микрорайона на берегу озера Большой Кременкуль в Челябинске.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»