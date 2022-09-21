Проблемный долгострой в Челябинске начали разбирать

Дом начали возводить в 2015 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители челябинского микрорайона Чурилово возмутились тем, что строящийся дом по улице Эльтонская 2-я 3/34, возведение которого началось семь лет назад, разбирают. Об этом в соцсетях сообщила одна из жительниц микрорайона.

«Строили, строили, а теперь все разбирают. Интересно, а что по плану здесь будут строить? Может поликлинику», — написала жительница микрорайона под ником Раечка Жилина в паблике «[В] Чурилово | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях жители Чурилово сообщили, что дом начали строить одним из первых в микрорайоне. Планировалось, что в микрорайоне появится десятиэтажка. Застройщиком выступал «Речелстрой», который в 2018 году был признан банкротом. Многие купили в доме квартиры на этапе котлована, однако строительство дальше пятого этажа не пошло. Затем дом стоял несколько лет, а теперь его начали разбирать.

«В настоящее время застройщиком дома стр. № 3.34 является фонд „Защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области“. Разрешение на строительство было выдано 05.07.2015 на возведение многоквартирного жилого дома. Срок действия — до 31.12.2022», — сообщили в администрации Челябинска, посоветовав всем заинтересованным обратиться в управление городского градостроительства.