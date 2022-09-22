На обанкротившемся пермском свинокомплексе предупредили о массовых волнениях

На пермском свинокомплексе-банкроте заявили о нарушении прав сотрудников

23 сентября 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

Сотрудники пермского свинокомплекса уже выходили на митинг (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU На обанкротившемся «Пермском свинокомплексе» в Краснокамске предупредили краевых властей о массовых волнениях, если трудовые права сотрудников не будут восстановлены. Соответствующее письмо подготовила профсоюзная организация предприятия, опубликовав его в официальной группе соцсети «ВКонтакте». В профкоме заявляют, что компании, находящиеся на территории свинокомплекса, где по факту работают те же сотрудники, «грубо и массово нарушают трудовое законодательство в адрес почти 500 работников». «На расширенном заседании ППО „Пермский свинокомплекс“ поступила информация от работников АО „Агро-Альянс“, что фактически они осуществляют трудовую деятельность на тех же рабочих местах, что и ранее, им выплачена заработная плата в размере 1200-2000 рублей, но трудовые договоры с ними не заключались, обязательные медосмотры не проводились, инструктаж по охране труда не проводился, средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами они обеспечены не в полном объеме, оценка профессиональных рисков отсутствует, на каких условиях они трудоустроены не знают», — сообщается в письме, адресованном краевым властям. Пермский свинокомплекс признали банкротом в апреле этого года, затем на полгода было открыто конкурсное производство, в результате чего прошли массовые увольнения. Однако часть уволенных сотрудников продолжают работу в АО «Агро-Альянс» и ООО НПК «Сфера высокий технологий», расположенных на территории предприятия. В профсоюзе также сообщили, что еще части работникам отказали в дальнейшем трудоустройстве без разъяснения причин. В том числе было отказано беременным женщинам, которые по итогу лишились возможности получать пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком в полном, заработанном собственным трудом, объеме. Профком подытожил обращение к властям, что «сложившаяся ситуация может привести к социальной напряженности и массовым волнениям». Ранее URA.RU писало, что предприятие краевого минагро задолжало «дочке» «Газпрома» 36 млн рублей. Позже суд заключил, что действие или бездействие руководителя компании послужили причиной возникновения у предприятия кризисной финансовой ситуации и привели его к банкротству. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На обанкротившемся «Пермском свинокомплексе» в Краснокамске предупредили краевых властей о массовых волнениях, если трудовые права сотрудников не будут восстановлены. Соответствующее письмо подготовила профсоюзная организация предприятия, опубликовав его в официальной группе соцсети «ВКонтакте». В профкоме заявляют, что компании, находящиеся на территории свинокомплекса, где по факту работают те же сотрудники, «грубо и массово нарушают трудовое законодательство в адрес почти 500 работников». «На расширенном заседании ППО „Пермский свинокомплекс“ поступила информация от работников АО „Агро-Альянс“, что фактически они осуществляют трудовую деятельность на тех же рабочих местах, что и ранее, им выплачена заработная плата в размере 1200-2000 рублей, но трудовые договоры с ними не заключались, обязательные медосмотры не проводились, инструктаж по охране труда не проводился, средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами они обеспечены не в полном объеме, оценка профессиональных рисков отсутствует, на каких условиях они трудоустроены не знают», — сообщается в письме, адресованном краевым властям. Пермский свинокомплекс признали банкротом в апреле этого года, затем на полгода было открыто конкурсное производство, в результате чего прошли массовые увольнения. Однако часть уволенных сотрудников продолжают работу в АО «Агро-Альянс» и ООО НПК «Сфера высокий технологий», расположенных на территории предприятия. В профсоюзе также сообщили, что еще части работникам отказали в дальнейшем трудоустройстве без разъяснения причин. В том числе было отказано беременным женщинам, которые по итогу лишились возможности получать пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком в полном, заработанном собственным трудом, объеме. Профком подытожил обращение к властям, что «сложившаяся ситуация может привести к социальной напряженности и массовым волнениям». Ранее URA.RU писало, что предприятие краевого минагро задолжало «дочке» «Газпрома» 36 млн рублей. Позже суд заключил, что действие или бездействие руководителя компании послужили причиной возникновения у предприятия кризисной финансовой ситуации и привели его к банкротству.