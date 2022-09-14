В Пермском крае уволили всех сотрудников проблемного свинокомплекса

В Пермском крае уволили всех сотрудников свинокомплекса

15 сентября 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

В крайсовпрофе и заксобрании региона не видят рисков в связи с переходом людей с краевого предприятия к частнику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Все сотрудники Пермского свинокомплекса официально считаются уволенными. Это решение было мотивировано готовящейся ликвидацией акционерного общества. Комплекс, который принадлежит краевому минагро, задолжал «дочке» «Газпрома» десятки миллионов рублей. «20 мая все работники акционерного общества были уведомлены о предстоящем сокращении в связи с готовящейся ликвидацией предприятия. В августе трудовые отношения со всеми сотрудниками были прекращены, им предоставили однократную выплату и предложили перейти в АО „Агро-Альянс“, которое ранее выкупило стадо свинокомплекса, а позднее намерено приобрести и производственные мощности», — слова экс-гендиректора АО «Пермский свинокомплекс» Натальи Коробейниковой опубликовало издание «Коммерсант-Прикамье» на сайте. В сообщении указано, что часть сотрудников воспользовались предложением, часть — трудоустроились в другие организации. Также Коробейникова подчеркнула, что на новом предприятии было открыто порядка 550 вакансий. При этом в «Агро-Альянсе» еще остаются вакантные места. Со стороны профкома каких-либо вопросов или претензий не поступало. Ранее URA.RU писало, что прикамский бизнесмен планирует модернизировать производственные мощности Пермского свинокомплекса. На обновленном производстве будут разводить не только свиней, но и КРС.

Все сотрудники Пермского свинокомплекса официально считаются уволенными. Это решение было мотивировано готовящейся ликвидацией акционерного общества. Комплекс, который принадлежит краевому минагро, задолжал «дочке» «Газпрома» десятки миллионов рублей. «20 мая все работники акционерного общества были уведомлены о предстоящем сокращении в связи с готовящейся ликвидацией предприятия. В августе трудовые отношения со всеми сотрудниками были прекращены, им предоставили однократную выплату и предложили перейти в АО „Агро-Альянс“, которое ранее выкупило стадо свинокомплекса, а позднее намерено приобрести и производственные мощности», — слова экс-гендиректора АО «Пермский свинокомплекс» Натальи Коробейниковой опубликовало издание «Коммерсант-Прикамье» на сайте. В сообщении указано, что часть сотрудников воспользовались предложением, часть — трудоустроились в другие организации. Также Коробейникова подчеркнула, что на новом предприятии было открыто порядка 550 вакансий. При этом в «Агро-Альянсе» еще остаются вакантные места. Со стороны профкома каких-либо вопросов или претензий не поступало. Ранее URA.RU писало, что прикамский бизнесмен планирует модернизировать производственные мощности Пермского свинокомплекса. На обновленном производстве будут разводить не только свиней, но и КРС.