Предприятие пермского министерства задолжало «дочке» «Газпрома»

Требования кредиторов к АО «Пермскому свинокомплекс» превышают 400 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Газпром межрегионгаз Пермь» обратилась в суд из-за банкротства АО «Пермский свинокомплекс». Компания требует возврата более 36 млн рублей долга, сообщается на сайте «Федресурса».

«Конкурсный управляющий АО „Пермский свинокомплекс“ (признано несостоятельным) Зуйкин Илья Сергеевич настоящим уведомляет о том, что в рамках дела […] поступило требование ООО „Газпром межрегионгаз Пермь“ о включении в реестр требований кредиторов АО „Пермский свинокомплекс“ требования в размере 36 426 734 рублей», — сказано на сайте.

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» входит в группу «Газпром межрегионгаз» (100-процентная «дочка» ПАО «Газпром»). АО «Пермский свинокомплекс» является одним из крупнейших производителей свинины в России. Акционером предприятия является министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края (доля участия в уставном капитале — 100%).

URA.RU рассказывало о серьезных финансовых проблемах на сельхозпредприятии, его сотрудники обращались за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. 20 апреля Арбитражный суд края признал АО «Пермский свинокомплекс» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. В реестр требований кредиторов должника включены требования 48 кредиторов на общую сумму свыше 418 млн рублей.