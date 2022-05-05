Предприятие пермского министерства задолжало «дочке» «Газпрома»

Компания «Газпром межрегионгаз Пермь» обратилась в суд из-за банкротства АО «Пермский свинокомплекс». Компания требует возврата более 36 млн рублей долга, сообщается на сайте «Федресурса».
«Конкурсный управляющий АО „Пермский свинокомплекс“ (признано несостоятельным) Зуйкин Илья Сергеевич настоящим уведомляет о том, что в рамках дела […] поступило требование ООО „Газпром межрегионгаз Пермь“ о включении в реестр требований кредиторов АО „Пермский свинокомплекс“ требования в размере 36 426 734 рублей», — сказано на сайте.
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» входит в группу «Газпром межрегионгаз» (100-процентная «дочка» ПАО «Газпром»). АО «Пермский свинокомплекс» является одним из крупнейших производителей свинины в России. Акционером предприятия является министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края (доля участия в уставном капитале — 100%).
URA.RU рассказывало о серьезных финансовых проблемах на сельхозпредприятии, его сотрудники обращались за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. 20 апреля Арбитражный суд края признал АО «Пермский свинокомплекс» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. В реестр требований кредиторов должника включены требования 48 кредиторов на общую сумму свыше 418 млн рублей.
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Компания «Газпром межрегионгаз Пермь» обратилась в суд из-за банкротства АО «Пермский свинокомплекс». Компания требует возврата более 36 млн рублей долга, сообщается на сайте «Федресурса». «Конкурсный управляющий АО „Пермский свинокомплекс“ (признано несостоятельным) Зуйкин Илья Сергеевич настоящим уведомляет о том, что в рамках дела […] поступило требование ООО „Газпром межрегионгаз Пермь“ о включении в реестр требований кредиторов АО „Пермский свинокомплекс“ требования в размере 36 426 734 рублей», — сказано на сайте. ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» входит в группу «Газпром межрегионгаз» (100-процентная «дочка» ПАО «Газпром»). АО «Пермский свинокомплекс» является одним из крупнейших производителей свинины в России. Акционером предприятия является министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края (доля участия в уставном капитале — 100%). URA.RU рассказывало о серьезных финансовых проблемах на сельхозпредприятии, его сотрудники обращались за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. 20 апреля Арбитражный суд края признал АО «Пермский свинокомплекс» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. В реестр требований кредиторов должника включены требования 48 кредиторов на общую сумму свыше 418 млн рублей.