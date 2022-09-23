Минобороны уточнило категории, не попадающие под частичную мобилизацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, военный билет, призывная кампания, мобилизация
Некоторые категории россиян не будут участвовать в частичной мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, для продолжительной работы особо высокотехнологичных ведомств, а также финансовой системы РФ было принято решение о не привлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации россиян с высшим образованием по некоторым специальностям. К ним, по данным ведомства, относятся:

  • Россияне, которые работают в аккредитованных организациях, занимающихся деятельностью в области IT и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и проверке аналитики.
  • Работники российских операторов связи и задействованных в управлении устойчивостью, безопасностью и сохранением эксплуатации связи, центров обработки данных.
  • Работники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также их взаимозависимые лица, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного СМИ и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средства увеличения информации.
  • Работники организаций, обеспечивающих независимость национальной платежной системы и надежный финансовый рынок, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. Об этом сообщили в ведомстве. Как отметили в министерстве, для продолжительной работы особо высокотехнологичных ведомств, а также финансовой системы РФ было принято решение о не привлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации россиян с высшим образованием по некоторым специальностям. К ним, по данным ведомства, относятся:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...