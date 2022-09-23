Минобороны уточнило категории, не попадающие под частичную мобилизацию

Некоторые категории россиян не будут участвовать в частичной мобилизации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. Об этом сообщили в ведомстве.
Как отметили в министерстве, для продолжительной работы особо высокотехнологичных ведомств, а также финансовой системы РФ было принято решение о не привлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации россиян с высшим образованием по некоторым специальностям. К ним, по данным ведомства, относятся:
- Россияне, которые работают в аккредитованных организациях, занимающихся деятельностью в области IT и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и проверке аналитики.
- Работники российских операторов связи и задействованных в управлении устойчивостью, безопасностью и сохранением эксплуатации связи, центров обработки данных.
- Работники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также их взаимозависимые лица, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного СМИ и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средства увеличения информации.
- Работники организаций, обеспечивающих независимость национальной платежной системы и надежный финансовый рынок, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
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