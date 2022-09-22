22 сентября 2022

Пермячка больше полугода истязала своего сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
В Кизеле женщина избивала ребенка Фото:

В Кизеле (Пермский край) перед судом предстанет женщина, которая истязала своего 8-летнего сына. Подробности об истязаниях и о том, что будет с женщиной и ребенком дальше рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Установлено, что с февраля по август женщина, используя незначительные поводы, наносила побои своему 8-летнему сыну. О происходящем в семье, сообщили родственники», — рассказали в ведомстве.

В отношении пермячки было возбуждено уголовное дело, ей грозит тюремный срок. Мальчик сейчас проживает со своим отцом отдельно от матери.

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В Кизеле (Пермский край) перед судом предстанет женщина, которая истязала своего 8-летнего сына. Подробности об истязаниях и о том, что будет с женщиной и ребенком дальше рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что с февраля по август женщина, используя незначительные поводы, наносила побои своему 8-летнему сыну. О происходящем в семье, сообщили родственники», — рассказали в ведомстве. В отношении пермячки было возбуждено уголовное дело, ей грозит тюремный срок. Мальчик сейчас проживает со своим отцом отдельно от матери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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