Пермячка больше полугода истязала своего сына

В Кизеле женщина избивала ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кизеле (Пермский край) перед судом предстанет женщина, которая истязала своего 8-летнего сына. Подробности об истязаниях и о том, что будет с женщиной и ребенком дальше рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Установлено, что с февраля по август женщина, используя незначительные поводы, наносила побои своему 8-летнему сыну. О происходящем в семье, сообщили родственники», — рассказали в ведомстве.

В отношении пермячки было возбуждено уголовное дело, ей грозит тюремный срок. Мальчик сейчас проживает со своим отцом отдельно от матери.