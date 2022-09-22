Пермячка больше полугода истязала своего сына

В Кизеле женщина избивала ребенка
В Кизеле (Пермский край) перед судом предстанет женщина, которая истязала своего 8-летнего сына. Подробности об истязаниях и о том, что будет с женщиной и ребенком дальше рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«Установлено, что с февраля по август женщина, используя незначительные поводы, наносила побои своему 8-летнему сыну. О происходящем в семье, сообщили родственники», — рассказали в ведомстве.
В отношении пермячки было возбуждено уголовное дело, ей грозит тюремный срок. Мальчик сейчас проживает со своим отцом отдельно от матери.
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